“Lesbiana, federada y orgullosa”

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 37 segundos

Esa es Olimpia Díaz Borges, quien se define, además, como una mujer con profundo amor por su madre, sus hijas, su Liana (su pareja por quince años) y su Patria.

Es fundadora y coordinadora del Proyecto Fénix, que defiende los derechos de las mujeres lesbianas y bisexuales en Cienfuegos, y es invitada al XI Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), a realizarse entre los días seis y ocho de marzo próximo.

¿Cuántas mujeres son Olimpia? ¿Cuántas mujeres son Fénix? “Si bien padezco de un terrible miedo escénico, he aprendido, gracias a no pocos, que para defender nuestros derechos tenemos que pararnos y hablar, hacernos escuchar y no desistir”, comenta Olimpia.

“Tanto mi pareja como yo sufrimos de acoso laboral por varios años y tocamos las puertas de la Federación muchas veces. Hasta que nos escucharon, hasta que nos ayudaron. Estoy agradecida por eso. Y sí, me siento representada, aunque tenemos que aprender unas de otras todavía mucho, pero vamos por el camino correcto”, sentencia esta persona.

La Comunidad LGBTIQ+ en Cuba tiene retos no menores a los de antes de aprobado el Código de las Familias y Fénix, de conjunto con la FMC, trata de educar, de capacitar sobre el cuerpo de esta ley. Tanto las nuevas generaciones como las anteriores necesitan comprender sus deberes y derechos para garantizar su realización.

Olimpia refiere que ha constatado que la mujer lesbiana, bisexual o transexual tiene poca presencia en las investigaciones médicas sobre infecciones de transmisión sexual o de cánceres. En diversas espacios se pelea por abordar dichos factores y el XI Congreso de la FMC no será la excepción. Ella está agradecida con su comunidad y con el Secretariado Provincial de la Federación por elegirla para representarlas, para exponer sus problemas y preocupaciones.

“Respeto, amor y dignidad son palabras que deben caracterizar a cada cubano y, en caso de las mujeres de nuestra comunidad cobran vital importancia. Ahí entran la FMC y el Cenesex. Ambas instituciones tienen la principal tarea de orientar, de ofrecer seguridad, de unir y fortalecer alianzas entre las mujeres, en este caso”, añade la entrevistada.

“Tengo varios padecimientos de salud y mi madre me dice que debo parar, que alguien más puede asumir tanto quehacer dentro del proyecto, pero yo no puedo parar, no quiero parar. Creo que me queda mucho por hacer, mucho por aportar. Sé que la FMC no solo en Cienfuegos, sino en todo el país, tiene que aprender y visibilizar aun más nuestros traumas, nuestros problemas jurídicos, nuestras preocupaciones. Por eso sigo aquí, por eso no dejaré de luchar. Por eso soy una lesbian, federada y orgullosa”, afirma Olimpia Díaz Borges,

El 28 de diciembre de 2008 surge Fénix, iniciativa que también cuenta con la participación de hombres y actúa dentro de la red del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex). Actualmente, casi cuenta con veinte asociados y colaboradores en el municipio cabecera, Cumanayagua, Palmira y la Ciudad ElectroNuclear.

Visitas: 1