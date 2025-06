Leñadores por la remontada en Liga Élite del Béisbol Cubano

Luego de dos zarpazos recibidos como visitantes en el estadio José Ramón Cepero, los verdirrojos llegan a su «Bosque Encantado» del Julio Antonio Mella con el objetivo de firmar una remontada y demostrar su rango de vigentes campeones nacionales.

En el primer choque cayeron noqueados 1-11 con un recital ofensivo de Robert Luis Delgado (siete impulsadas) y dominio en la lomita de Ariel Zerquera. En el segundo, salieron derrotados 3-6 gracias a jonrones de Dennis Laza y Yordanis Samón, además de un cierre impecable de Yunier Batista.

La historia se inclina del lado de los Tigres: 21 veces una final ha comenzado 2-0 en series cubanas y en 18 ocasiones el equipo en ventaja se coronó. Ciego conoce ese camino: en la Serie 51 lo hizo ante Industriales y en la 55 frente a Pinar del Río.

Pero Las Tunas no ha dicho la última palabra. Los dirigidos por Abeyci Pantoja son temibles cuando juegan en casa. Nunca antes habían comenzado una final con dos derrotas. Ahora, como anfitriones, aspiran a quebrar pronósticos.

Subirá al montículo por los Leñadores Eliander Bravo, zurdo que trabajó 11 entradas contra Santiago de Cuba en semifinales y aceptó cuatro anotaciones limpias. En la trinchera opuesta estará Kevin Soto, un derecho que frente a Industriales, aceptó dos anotaciones en seis capítulos.

Se espera un estadio lleno, una ciudad aferrada a la esperanza y unos Leñadores que no conocen otra forma de responder que no sea con coraje. El hacha no está rota. Aún puede cortar.