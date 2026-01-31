La Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1 910 MW para el horario pico nocturno

Tiempo de lectura aprox: 44 segundos

La Unión Eléctrica pronostica para el horario pico nocturno una disponibilidad de 1 160 MW, con una demanda máxima de 3 040 MW, para un déficit de 1 880 MW, por lo que, de mantenerse las condiciones previstas, se espera una afectación de 1 910 MW en este momento del día.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas era de 1 160 MW, y la demanda de 1 995 MW, con 830 MW afectados por déficit de capacidad de generación. En el horario de la media se estima una afectación de 1150 MW.

Entre las principales incidencias están las averías en la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 5 de Nuevitas, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 3 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Están en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la CTE Antonio Guiteras.

Hay 366 MW fuera de servicio por limitaciones en la generación térmica.

En el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1916 MW a las 18:20 horas.

La producción de energía de los 49 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2080 MWh, con 431 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.