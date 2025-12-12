La UE decide congelar indefinidamente los activos soberanos de Rusia

Compartir en

Desde el Consejo Europeo indicaron que cumplieron el compromiso de mantener “inmovilizado” el dinero ruso hasta que termine el conflicto ucraniano

La Unión Europea tomó este viernes la decisión de bloquear indefinidamente los activos de Rusia que se encuentran congelados en Europa. Rusia en repetidas ocasiones ha tachado la congelación de robo y ha advertido de consecuencias.

“En la reunión de octubre del Consejo Europeo, los líderes de la UE se comprometieron a mantener inmovilizados los activos rusos hasta que Rusia ponga fin a su guerra de agresión contra Ucrania y compense los daños causados. Hoy hemos cumplido ese compromiso”, informó el presidente del Consejo Europeo, António Costa. De acuerdo con Costa, el siguiente paso del organismo será “garantizar las necesidades financieras de Ucrania para 2026-2027”.

Reuters detalla que los países del bloque comunitario acordaron congelar 210.000 millones de euros (246.000 millones de dólares), pertenecientes a Rusia durante el tiempo que considere necesario, en lugar de votar cada seis meses sobre la prórroga de la congelación de activos. La agencia indica que la acción permite a la UE evitar el riesgo de que Hungría y Eslovaquia se nieguen a prorrogar la congelación en algún momento, tras lo cual la UE tendría que devolver el dinero a Rusia.

Una “señal clara” para Rusia

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró la decisión y dijo que es una “señal clara” para Rusia.

“Estamos enviando una señal clara a Rusia de que mientras continúe esta brutal guerra de agresión, los costes de Rusia seguirán aumentando”. Añadió que el mensaje es igualmente poderoso para Ucrania: “Queremos asegurarnos de que nuestro valiente vecino se fortalezca aún más en el campo de batalla y en la mesa de negociaciones”.

Este paso se produce el mismo día que el Banco Central de Rusia informó sobre una demanda que presentó contra el depositario Euroclear ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú. La medida se adopta debido a las “acciones ilegales” del organismo, que están causando pérdidas al Banco Central ruso. Como otra causa, se menciona el uso directo o indirecto de los activos del Banco Central de Rusia sin su consentimiento, que está siendo examinado oficialmente por la Comisión Europea.

Rusia advierte de consecuencias del “robo” de sus activos

Desde febrero de 2022, varios países de Occidente (EE.UU., naciones de la UE y el Reino Unido, entre otros) mantienen congelados más de 300.000 millones de dólares en activos estatales rusos.

En septiembre, la Comisión Europea planteó otorgar a Ucrania un “préstamo de reparación” de 140.000 millones de euros (162.000 millones de dólares) financiado con los activos rusos congelados. La semana pasada, la Comisión Europea presentó dos esquemas de financiación plurianual para Ucrania: emisión de deuda en los mercados con garantía del presupuesto de la Unión Europea y un “préstamo de reparaciones” respaldado por los activos soberanos rusos congelados en territorio comunitario.

Bélgica ha reiterado su rechazo a la iniciativa, argumentando que el país podría acabar siendo perseguido legalmente por Moscú.

Rusia ha advertido en varias ocasiones que la congelación de sus fondos viola el derecho internacional y ha tachado de “robo” la iniciativa de la Unión Europea. El presidente Vladímir Putin anunció que su país está preparando contramedidas. “El Gobierno ruso, siguiendo mis instrucciones, está desarrollando un paquete de medidas de represalia en caso de que esto ocurra”, declaró a finales de noviembre el mandatario, recalcando que “todos afirman claramente, sin rodeos, que se trataría de un robo de propiedad ajena”.

