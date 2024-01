La Roma despide a Mourinho

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 5 minutos, 16 segundos

La AS Roma ha anunciado que José Mourinho y sus colaboradores técnicos dejarán el Club con efecto inmediato. La mala situación deportivo del conjunto italiano ha sido determinante para que la directiva tome esta drástica decisión.

El club emitió un comunicado este martes en el que anunciaba el despido del técnico portugués: “Agradecemos a José en nombre de todos nosotros en la AS Roma por la pasión y el compromiso que ha demostrado desde su llegada a los Giallorossi”, dijeron Dan y Ryan Friedkin. “Siempre tendremos grandes recuerdos de su gestión, pero creemos que, por el bien del Club, es necesario un cambio inmediato. Le deseamos a José y sus colaboradores lo mejor para el futuro”.

La decisión de destituir a José Mourinho ha sido tomada y comunicada directamente por Dan Friedkin, propietario del club. Aunque, según ha podido saber MARCA, desde octubre se había decidido su no continuidad una vez que terminara su vínculo a final de curso. Pesan las derrotas, que se tenga la tercera mayor masa salarial de la Serie A y un rendimiento no a la altura de las expectativas.

José Mourinho ha dirigido un total de 138 partidos a la Roma. El último, este pasado fin de semana ante el Milan en el que su equipo cayó derrotado por 3-1. Su Roma ha suspendido en la exigente prueba que le puso el calendario de la Serie A este último mes. Derrotas con Bologna, Juventus y Milan, empates con Atalanta y Fiorentina… solamente ganó a un Nápoles en descomposición en este periodo en Serie A. El resutlado ha sido caer al noveno puesto y quedarse a cinco puntos de la ‘zona Champions’. El objetivo que por necesidad económica persigue la Roma.

“El potencial del TOP-4 italiano no es comparable al nuestro. La afición de la Roma es la más increíble que he visto nunca, el entrenador se llama José Harry Mourinho Potter y genera expectativas, estamos peleando contra algo que es muy difícil”, declaraba Mou en rueda de prensa hace unos días, antes de enfrentarse al Milan (derrota 3-1 en San Siro). Pero hay un sector de la grada que no quería más excusas.

El potencial del TOP-4 italiano no es comparable al nuestro

El ‘no’ a Arabia Saudí La 2022-23 acabó de forma muy amarga para la Roma… y para Mourinho. Bronca en la final de Europa League y el sabor de la derrota por la mínima ante el Sevilla. En penaltis. Un lanzamiento que habría cambiado por completo la historia de ‘The Special One’ en la capital italiana. Su leyenda sería absolutamente indiscutible. Pero no ganó. Y en el fútbol, los resultados priman sobre todo. Días después de la final de Budapest, la Roma despedía la temporada en casa con victoria ante el Spezia. Mourinho se despidió de la gente con las dudas sobre su futuro en el aire… pero dejando gestos a la hinchada que invitaban al optimismo. Le quedaba un año de contrato… y decidió cumplirlo. Mourinho dijo “no” a Arabia Saudí. “No quería que la gente tuviera dudas sobre mi puesto, por eso dije que quería quedarme aquí. Después de Budapest hablé de la oferta de Arabia con el club y decidí quedarme aquí. Ahora con la misma sinceridad digo que quiero quedarme”, declaraba semanas atrás. Recordaba lo pasado meses atrás y pedía renovar su contrato más allá de este próximo verano. Después de Budapest hablé de la oferta de Arabia con el club y decidí quedarme aquí “En verano he recibido dos ofertas de Arabia: Al-Hilal y Al-Ahli. Lo he pensado y antes de ir al encuentro he informado a la propiedad aclarando que no tengo intención de aceptar. Me siento prisionero de mis palabras dadas a los jugadores y a los tifosi”, dijo antes que eso, el pasado 7 de agosto. En vacaciones recibí la oferta más grande y loca que jamás haya recibido un entrenador en la historia del fútbol y la rechacé Incluso daba detalles: “En vacaciones recibí la oferta más grande y loca que jamás haya recibido un entrenador en la historia del fútbol y la rechacé”. Días después, en Italia se especulaba con que la oferta rondaba los 30 millones por temporada. Volvió el ‘classic Mou’ Mourinho llegó a la Roma con una actitud relajada. Consciente de la dificultad de la empresa que afrontaba… pero con el discurso de un ‘nacimiento’ de un nuevo Mou. Menos líos, menos protestas, menos expulsiones… y menos protagonismo. “Antes que nada, no quiero la Roma de Mourinho. Quiero la Roma de la afición de la Roma. No soy nadie, soy uno más. Junto con el club y la multitud de aficionados de todo el mundo, soy uno más”, declaró en su presentación. Poco después, volvía el ‘classic Mou’. Desde que llegó ha sido expulsado en siete ocasiones en Serie A, más que ningún otro técnico en este periodo. Su Roma, además, es el equipo que más expulsiones ha recibido en el campeonato italiano para sus futbolistas: 14. En el último partido de Coppa, ante la Lazio, fuera de esta cuenta, hubo tres rojas para los ‘giallorossi’. Más allá de las expulsiones, Mou dejó un duro episodio en Budapest. “¡Eres una puta vergüenza, eres una puta vergüenza!”, le gritó Mourinho a Anthony Taylor en el aparcamiento del Estadio Puskas Arena de Budapest (en Hungría) tras la final de Europa League, según publicaba ‘La Gazzetta dello Sport’. La UEFA lo sancionó tras ello. Meses después, la Fiscalía de la Federación Italiana de Fútbol abría expediente al luso tras sus quejas sobre Mercenero, uno de los árbitros de la Serie A. En la previa de un partido, el luso dijo que estaba preocupado por la elección de ese árbitro porque dijo que “la sensación es que no tiene la estabilidad emocional para un partido de este nivel”. Choque con sus futbolistas Y si las broncas con los árbitros, otros técnicos (Sarri, por ejemplo) o jugadores rivales (Berardi, por ejemplo) no fueran suficiente… también ha tenido lío con sus propios jugadores. En diversas ocasiones, además. ‘Calentadas’ en el vestuario y ‘rajadas’ públicas que han dejado en la estacada a más de uno. Porque los soldados de Mourinho existen en esta Roma. Cristante, Gianluca Mancini, Zalewski, Bove, Diego Llorente, Lukaku, Dybala… son muchos los jugadores que ha potenciado el portugués. Pero otros han corrido peor suerte. La más sonada, claro, es la primera bronca de todas. La de Noruega. Tras el 6-1 ante el Bodo/Glimt. “Es mi responsabilidad, elegí utilizar a estos jugadores”, empezó tras la humillante derrota en la fase de grupos de aquella Conference League. “Hay una enorme diferencia entre 12-13 jugadores y el resto” o “ahora entienden por qué siempre juegan los mismos”, remató. Futbolistas como Mayoral, Gonzalo Villar o Kumbulla fueron señalados. Meses después ganaba dicha Conference en Tirana. Hay una enorme diferencia entre 12-13 jugadores y el resto Avanzando hasta esta 2023-24 encontramos el último problema: Renato Sanches. “Lamentablemente es un jugador que siempre está en riesgo y es difícil de entenderlo. No tuvo éxito en el Bayern Munich y tampoco en el PSG. No sabemos qué le pasa”, dijo tras otra de sus muchas lesiones. Ante el Bologna, la relación se rompió. El ex del Benfica entró en el minuto 46 pero Mourinho lo sacó en el 64′ sin que su compatriota estuviera lesionado. Lamentablemente es un jugador que siempre está en riesgo y es difícil de entenderlo “Pido disculpas públicamente a Renato. Sentí que tenía que hacerlo, sé que es difícil para un jugador”, dijo después, en rueda de prensa. Pero la Roma ya ha dejado claro al PSG que quiere romper su cesión. No cuenta para Mou. Esta misma semana, la última: “Antes que nada quiero pedir disculpas. Llevo aquí dos años y cinco meses y en todo ese tiempo he sido la única persona que nunca ha faltado a un solo entrenamiento. Para mí no hay enfermedades ni malos humores”. La crisis de lesiones, uno de los problemas crónicos que ha acompañado a la Roma las últimas temporadas. Antes que nada quiero pedir disculpas. Llevo aquí dos años y cinco meses y en todo ese tiempo he sido la única persona que nunca ha faltado a un solo entrenamiento Y añadía: “Hablé con mis jugadores. Hay una diferencia entre la dificultad y utilizar la dificultad como una forma de justificar el hecho de que necesitamos dar más. Durante esta discusión fui duro con algunos jugadores. Hay algunos que deben dar más individualmente”. Su próximo destino A Mourinho le espera ahora un tiempo de reflexión antes de dar el siguiente paso en su carrera profesional. Al técnico portugués se le cerró definitivamente las puertas de la selección de Brasil con la contratación de Dorival Júnior por parte de la Cofederación Brasileña de Fútbol. Su destino parece que vuelve a estar en Arabia. De Rossi, será su sucesor La Roma está cerrando la llegada de Daniele De Rossi como técnico interino hasta junio. Decisión de los dueños. Ex de la Roma, leyenda, y con un breve paso por Boca Juniors… apenas experiencia como técnico en la SPAL (y no muy buena…), y asistente de Mancini en Italia, con quien fue campeón de la EURO. (MARCA)

Visitas: 7