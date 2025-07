La internacionalización en la Salud, un puente de saberes y emociones

Compartir en

Cada año, estudiantes de España llegan a sus escenarios docentes, cargados de sueños y ansias de aprender, mientras los locales les reciben con los brazos abiertos. Medicina, Estomatología, Enfermería y otras carreras se enriquecen con este intercambio, donde no solo fluyen saberes, sino también culturas y amistades.Desde hace tres décadas, este vínculo con Granada, el Colegio de Odontólogos de Santiago de Compostela y más reciente con Almería y Jaén, se ha convertido en un símbolo de cooperación académica. Hoy, al despedir a este grupo, no solo se cierra un ciclo formativo, sino que se siembran semillas para futuros encuentros. Así lo confirmaron Gabriel Aguilera Manrique, vicerrector de Sostenibilidad, Salud y Deporte de la Universidad de Almería, y Antonio Muñoz Vinuesa, consejero Regional del Programa de Movilidad Internacional y coordinador del Programa de Estancias Formativas en vista de trabajo en Cienfuegos.

Las estancias formativas no son solo teoría y práctica; son vivencias que marcan para siempre. Los jóvenes españoles se integran a la asistencia médica local, compartiendo desafíos y logros con sus colegas cubanos. Bajo la guía de docentes comprometidos, enfrentan realidades que los transforman tanto profesional como humanamente. Las diferencias idiomáticas y metodológicas se convierten en oportunidades para crecer. En cada consulta, en cada guardia, se forjan lazos que el tiempo no borrará. Así, la universidad no solo forma profesionales, sino ciudadanos del mundo.

Hoy, el adiós se llena de abrazos, promesas de reencuentro y ojos brillantes. Los estudiantes españoles llevan en sus maletas no solo certificados, sino historias, risas y aprendizajes arraigados en el alma cubana. Para los anfitriones, queda el orgullo de haber compartido su realidad y la certeza de que estos lazos perdurarán. El curso 2024-2025 cierra, pero el legado de estas estancias sigue vivo. En cada paciente atendido, en cada sonrisa intercambiada, queda la esencia de una educación sin fronteras.

La internacionalización no es un logro estático; es un camino que la Universidad Médica cienfueguera recorre con paso firme. Cada intercambio refuerza su compromiso con una educación superior inclusiva y de calidad. Los indicadores académicos lo confirman, pero son las historias humanas las que dan verdadero sentido a este esfuerzo. Mientras nuevos proyectos se gestan, la institución mira al horizonte: formar profesionales capaces de sanar cuerpos y unir corazones. Porque, al final, la medicina es universal, como el amor que hoy se despide entre lágrimas y esperanzas.

*Estudiante de 5to año de Comunicación Social.

