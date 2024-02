“La ‘Federación’ no existe solo para cotizar”

Compartir en

Si algo tiene claro Yunersy Hernández Aprea es que, más allá de cotizar, a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) se le exige un papel protagónico frente a las nuevas dinámicas de la sociedad. Su desempeño como secretaria general del Bloque 53 A, del reparto Hermanas Giral, de la ciudad de Cienfuegos, y miembro a la vez del Comité Nacional de la organización femenina, permean los criterios que maneja en torno a los actuales desafíos.

“Participé en el Congreso anterior y eso ahora me sirve de mucho, pues reconozco con mayor nitidez los avances de un cónclave a otro. También, ser parte de la estructura de dirección de la FMC a nivel de país impregna un sentido de pertenencia y responsabilidad distintos. Los análisis y evaluación de cada tema buscan siempre empoderarnos más.

“Durante el último lustro —expresó— se alcanzaron resultados tangibles en el ámbito legislativo. Fuimos beneficiadas con un Código de las Familias que contiene varias de las reflexiones y planteamientos que expusimos desde la base, en los bloques y delegaciones. Asimismo, fue aprobado el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, el cual respalda nuestro rol en los órdenes político, económico y social.

“Todavía restan un grupo de normativas que continuarán enriqueciéndose, mientras nos enfocamos en combatir con más fuerza la violencia contra la mujer. Con este asunto es preciso llegar a todos los espacios, a fin de divulgar las normas jurídicas existentes. Toca lograr que las víctimas y las familias conozcan sus derechos”, agregó.

Junto a sus faenas en la directiva de la Federación, Yunersy cumple, además, otras funciones como oficial de la Delegación Provincial del Ministerio del Interior (Minint) en Cienfuegos. Sin embargo, tales compromisos, así como aquellos que la ocupan apenas llega a casa, no le impiden mantenerse al tanto de cuanto inquieta a las federadas de “Hermanas Giral”.

“Al margen de los quehaceres hogareños, todo fluye en la medida que encontremos comprensión, empatía y apoyo en el resto de la comunidad. Creo que tampoco resulta necesario esquematizar el funcionamiento de la FMC en una reunión mensual. Existen diversas maneras de acercarse a las mujeres, de orientarlas y ayudarlas.

“En mi barrio, por ejemplo, nos reunimos cada tres meses, pero hicimos un grupo en WhatsApp y por esa vía emitimos las informaciones, hasta el pronóstico del tiempo, porque para lavar nos gusta saber con antelación si lloverá o no. Las plataformas digitales —sostuvo— constituyen herramientas de comunicación aún desaprovechadas. Ahora, si alguien carece de celular, corresponde entonces tocar la puerta, extender la mano, escuchar, alentar.

“Igual hoy vivimos en un país que tiende al envejecimiento y las personas mayores no son muy empáticas con las tecnologías. La alfabetización es, por ende, otro de los retos”, agregó. “A este se suma el tema migratorio. Muchos hogares cubanos afrontan la distancia de sus seres queridos, especialmente de los jóvenes. La FMC debe acompañar a las familias que, en el plano espiritual, sufren la partida de los suyos, en busca de mejoras económicas”, comentó.

Desde la experiencia de Yunersy, urge potenciar las iniciativas comunitarias para plantarle cara a las situaciones apremiantes de estos tiempos. Ella habla con orgullo de lo que sucede en el Consejo Popular de Paraíso, donde la delegada moviliza a los vecinos para asistir a quienes padecen de cáncer o se hallan en tratamiento con diálisis. “Es —dijo— una labor muy bonita que nos hace falta en muchos lugares”.

Cree, y lo repite, que “a la Federación no le corresponde únicamente cotizar. Está obligada a saber qué pasa con la madre, la tía y la abuela que viven solas”, apuntó. Para quien asume cargos directivos en el Minint y en la propia organización femenina, la tarea entraña multiplicar las horas y, del mismo modo, cuidar de sus roles familiares. “Cuando alguien refiere que la FMC no funciona, siempre respondo: ‘porque usted no desea que funcione’. Si quienes cuestiona y critican, trabajasen para que las cosas mejoraran, otra fuera la realidad”, aseveró.

