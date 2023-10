La crisis migratoria y el fentanilo sobre la mesa en la visita de Blinken a México

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 32 segundos

Una comitiva estadounidense de alto nivel, encabezada por el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, arribó la tarde del miércoles a México como parte de una agenda que contempla una reunión con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para tratar la crisis del fentanilo y la situación migratoria en la frontera común.

La noche del miércoles, el secretario estadounidense participó en un encuentro híbrido con la canciller mexicana, Alicia Bárcena, y los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, y de Panamá, Janaina Tewaney.

El viaje de Blinken se enmarca en el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad (DANS), que se llevará a cabo este jueves en la capital mexicana. El funcionario norteamericano está acompañado por el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas; el fiscal general, Merrick Garland; y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall.

La visita de los altos funcionarios estadounidenses a México tiene entre sus puntos principales atender el tema migratorio y la crisis del fentanilo en EE.UU.

De acuerdo con el fiscal Garland, se prevé que discutan “las amenazas más emergentes y urgentes que enfrentan nuestros países”. En el caso de EE.UU., “desbaratar los violentos cárteles que fabrican y trafican fentanilo estará en lo más alto de la lista” de prioridades.

—NEW

GARLAND:

“Tomorrow, Secretary Mayorkas, Secretary Blinken, & I will be traveling to Mexico City to meet with our…counterparts to discuss the most emergent, urgent threats…Disrupting the violent cartels manufacturing & trafficking fentanyl will be at the top of the list” pic.twitter.com/tvRckKY8pC

— José Díaz Briseño (@diazbriseno) October 3, 2023