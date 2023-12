La cienfueguera Nélida Durán y una historia de vida emocionante

Compartir en

La cienfueguera Nélida Durán Mañas, de 78 años de edad, inició la vida laboral en el magisterio hasta nuestros días. Fue alfabetizadora de las Brigadas Conrado Benítez García, en 1961 y siguió enseñando a los alfabetizados en las batallas por el sexto y noveno grado, convirtiéndose también en uno de los primeros becarios de la Revolución.

“Acompañada en mi trabajo de dirigente sindical, dice, de federada, profesora de tantas cosas lindas y hermosas. Cuando uno quiere recordar se emociona porque esa labor en Topes de Collantes en 1966, y cuando Fidel llegó a la Tricontinental a ver la escuela yo tuve el honor de ser de la comisión de recibimiento”, dijo a 5 de Septiembre Digital.

Con la emoción en su rostro también recordó que en las montañas del Grupo Guamuhaya subió las mayores alturas y compartió con los milicianos de la Limpia del Escambray, y agregó que “todo ello te comprometen para que tú no veas dificultades en el transcurso de la vida”.

Esa es Nélida, mujer Vanguardia, fundadora de la Asociación de Pedagogos de Cuba y con su Premio Nacional, e integrante de la Unión de Historiadores, premiada por La utilidad de la Virtud en la Sociedad José Martí, amén de Juez Lego del Tribunal.

Participa en todos los procesos revolucionarios, tocando las puertas del barrio, sin cansarse y con deseos de hacer, luego de más de medio siglo en el trabajo educacional.

“Y por la juventud sobre todo, apunta, que es entusiasta, y siempre digo que si no son mejores es porque nosotros no somos mejores. Pero son creativos, sacrificados y vale la pena que uno trabaje para ellos. Por seguir aportando a la causa de mi país, que es un proceso largo, pero cierto, que tiene presente y un futuro, aunque es de sacrificio. Eso es lo que me gusta llevarles a mis estudiantes y compartir en la comunidad donde resido, el Centro Histórico de Cienfuegos”, subrayó.

¿Qué espera para el 2024 en estos 65 años de nuestra Revolución?

La respuesta es inmediata: “Espero momentos históricos inimaginables, de sacrificios, pero heroicos, de Triunfo.

“Hemos vencido en este largo proceso, todos los obstáculos y vamos a seguir venciendo. Más ahora que partimos de lo que NO nos salió bien.

“Están todas las medidas tomadas para que salgan mejor. Espero un proceso con un optimismo, nuevos logros en todos los sectores de nuestro país”.

Así piensa Nélida, con ansias de seguir luchando por Cuba y con la formación y conciencia que como ella afirma no tenía a los 15 años de edad.

La sonrisa ilumina su rostro al decir: “Segura estoy que despediré este año con victorias y una alegría inmensa”.

