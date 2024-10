Julian Assange: «Los periodistas tienen que ser activistas de la verdad»

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 52 segundos

El fundador de Wikileaks estuvo preso más de 10 años, entre 2012 y 2024, primero en la Embajada de Ecuador en Londres y después en la cárcel.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, aseguró este martes que “los periodistas tienen que ser activistas de la verdad” y subrayó que si está libre es porque se declaró «culpable de haber hecho periodismo».

LEA TAMBIÉN

Durante una intervención en el Consejo de Europa, Assange expresó «Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre, tras años de encarcelamiento, porque me declaré culpable de haber hecho periodismo».

El fundador de Wikileaks resaltó «Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál esa era información. No me he declarado culpable de nada más».

Assange, luego de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se declaró culpable de violar la ley de espionaje y fue condenado a 62 meses de cárcel, pena que quedó anulada, teniendo en cuenta el tiempo que ya había pasado en prisión.

Asimismo, aseveró que por su acuerdo con la justicia estadounidense no puede denunciar al país sobre su solicitud de extradición, ni pedir información relacionada con el caso.

afirmó que la CIA ha quedado «impune» ante los jueces de su país.

La familia de Assange en la mira

«Mi mujer y mi hijo pequeño también estaban en el punto de mira», manifestó el periodista, quien señaló que todo ello se llevó adelante «bajo la dirección explícita de Pompeo».

Según el periodista, la CIA elaboró planes para secuestrarlo y asesinarlo dentro de la embajada ecuatoriana en Londres y e ir tras sus colegas europeos.

«Se asignó permanentemente a un agente de la CIA para que rastreara a mi esposa, y se dieron instrucciones para obtener ADN del pañal de mi hijo de 6 meses», puntualizó Assange.

Al tiempo que destacó que esta información fue confirmada por el testimonio de más de 30 funcionarios y ex funcionarios de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que han hablado con la prensa estadounidense. También ha sido corroborado además por los documentos incautados en un proceso iniciado contra algunos de los agentes de la CIA implicados.

«El hecho de que la CIA nos persiguiera a mí, a mi familia y a mis asociados por medios agresivos, extrajudiciales y extraterritoriales proporciona una visión poco frecuente de cómo las poderosas organizaciones de inteligencia se dedican a la represión transnacional», consideró.

Algunos de los documentos filtrados por Assange

El 25 de julio de 2010 ocurre lo que se ha clasificado como la mayor filtración de información desde los Papeles del Pentágono durante la guerra de Vietnam, WikiLeaks publica más de 90,000 documentos clasificados vinculados con la guerra de Afganistán, relacionados con la búsqueda de Osama Bin Laden y la muerte de civiles afganos.

Unos meses después, el 22 de octubre de 2010, 400,000 documentos militares clasificados de la guerra de Iraq salen a la luz dando a conocer muchos de los abusos cometidos.

El 28 de noviembre de 2010 WikiLeaks publicó aproximadamente 250,000 cables filtrados del Departamento de Estado que se remontan a 1966.

Assange aseguró que ahora su principal objetivo es su readaptación al mundo y “volver a ser un padre de un hijo que ha crecido sin mí. Volver a ser un marido».

Visitas: 0