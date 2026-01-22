Jornada de revancha y sorpresas en los playoffs del béisbol cubano

El punto de quiebre llegó en el tercer capítulo, cuando los villaclareños fabricaron siete carreras, seis ante el abridor Yosmel Garcés, castigado con una ráfaga de seis imparables consecutivos. El golpe mayor lo propinó Yoasnier Pérez con jonrón de tres carreras frente al relevista Keniel Ferráz.

Más tarde, en el noveno episodio, Andier Reyes no pudo cerrar la puerta y los dirigidos por Ramón Moré sumaron dos más gracias a dobles seguidos de Eliécer Arrechavaleta y Ariel Díaz, que terminaron de sellar la faena ofensiva.

Darío Sarduy se acreditó el éxito tras lanzar cinco entradas con dos anotaciones permitidas, una limpia impulsada por biangular de Oberto Coca. Alain Sánchez completó el desafío y se anotó el salvamento, pese a tolerar un doble tardío de Yudier Rondón con dos impulsadas.

En el abarrotado estadio Nelson Fernández de San José de las Lajas, los Huracanes de Mayabeque tomaron desquite al vencer 7-1 a Industriales e igualaron la serie a una victoria por bando, impulsados por un doble remolcador de Dennis Laza y un jonrón de Frank Alonso.

El abridor José Ignacio Bermúdez caminó siete capítulos y un tercio con seis ponches y una sola carrera permitida, mientras su hermano Héctor se encargó del cierre. Remberto Barreto cargó con la derrota al tolerar cuatro anotaciones en menos de cuatro entradas.

En Matanzas, los Cocodrilos debutaron con autoridad al derrotar 10-1 a los Gallos de Sancti Spíritus en el estadio Victoria de Girón. Yoennis Yera se llevó el crédito con seis episodios, cuatro ponches y seis hits permitidos.

A la ofensiva destacaron Eduardo Blanco con sencillo, jonrón y tres impulsadas, además de Aníbal Medina y Luis Ángel Sánchez con dobles remolcadores, y Yurisbel Gracial junto a Hanyelo Videt, cada uno con dos carreras empujadas.

El duelo entre Cachorros de Holguín y Cazadores de Artemisa fue sellado cuando los artemiseños dominaban 3-0 en el segundo inning, dejando la jornada suspendida en un punto muerto que también promete tempestades.