Israel y Estados Unidos muestran una “estrategia común” para Medio Oriente

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mostraron un frente unido contra sus enemigos comunes este domingo, al amenazar con abrir “las puertas del infierno” a Hamas en la Franja de Gaza y “terminar el trabajo” de suprimir la amenaza de Irán, durante la primera etapa de la gira del estadounidense por Medio Oriente.

Netanyahu aseguró que Israel y Estados Unidos tienen una “estrategia común” respecto al futuro de la Franja de Gaza tras sostener una conversación con Rubio, que llegó a Jerusalén para dar inicio a su primera gira por Medio Oriente, que también lo llevará a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. “Estamos comprometidos juntos con objetivos comunes. No sólo la liberación de los rehenes: la eliminación de Hamas y, por supuesto, garantizar que Gaza nunca vuelva a ser una amenaza para Israel”, dijo Netanyahu tras la visita.

El primer ministro israelí elogió la “visión audaz” del presidente estadounidense, Donald Trump, quien propuso tomar el control de la Franja de Gaza y desplazar a los palestinos a países vecinos, como Egipto y Jordania, quienes ya expresaron su rechazo de la medida. Sin embargo, el mandatario se mostró dispuesto a ayudar “para garantizar que esa visión se haga realidad”.

La visita del Secretario de Estado se produjo al día siguiente de la liberación de tres rehenes israelíes a cambio de 369 presos palestinos, después de que el grupo islamista amenazara con suspender la entrega de los mismos la semana anterior, a causa de supuestos “incumplimientos” por parte de Israel. Este intercambio, el sexto desde que entró en vigor la tregua entre ambos el pasado 19 de enero, se llevó a cabo a pesar de las amenazas, tras el involucramiento del presidente estadounidense, quien advirtió que “liberaría el infierno” sobre el enclave si no se cumplía con el plazo.

Este domingo Rubio insistió que Hamas es un peligro que debe ser “eliminado”, al mismo tiempo que Netanyahu advirtió que Israel abrirá “las puertas del infierno” en Gaza a menos que todos los rehenes regresen, retomando la declaración de Trump. Más tarde la oficina de Netanyahu anunció que el dirigente presidirá una reunión del gabinete de seguridad el lunes, en la que se abordará la segunda fase del acuerdo de alto al fuego, que apunta a la liberación de los rehenes restantes y el fin de la guerra, para la cual aún deben realizarse negociaciones.

“The new US Secretary of State, @SecRubio , was here for a visit. I have known him for many years. https://t.co/HRUzKKBI3z pic.twitter.com/8TrpZFiV1v

En declaraciones con la cadena Fox este domingo, Witkoff aseguró que las negociaciones “continuarán más adelante” pero aclaró que el acuerdo se mantendrá en pié. “La segunda fase comenzará”, sentenció el estadounidense quien también conversó con el primer ministro de Qatar, Mohamed Bin Abdulrahman Al Zani, y el jefe de la inteligencia de Egipto, Hasán Rashad.

Según informó el enviado de Trump, con ellos discutió “el calendario de la fase dos, las posturas de las partes para comprender dónde estamos y continuaremos con las conversaciones la próxima semana en un lugar aún por determinar”. Para Witkoff, esta segunda etapa de negociaciones “es un poco más intrincada y compleja en lo que se refiere a acercar a las partes”. El estadounidense explicó que el objetivo en esta fase es “el fin de la guerra, pero también que Hamas no participe en el gobierno y deje de estar en Gaza”.

In coordination with US Presidential Special Envoy to the Middle East Steve Witkoff, Prime Minister Benjamin Netanyahu has instructed the negotiations team to leave for Cairo tomorrow in order to discuss the continued implementation of the first stage of the deal.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) February 16, 2025