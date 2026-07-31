.Intervino Cuba en Sesión 31 de Asamblea Internacional de Fondos Marinos

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La embajadora Tania López Larroque, representante permanente de Cuba ante la Autoridad Internacional de Fondos Marinos (AIFM), intervino este último 28 de julio en la Sesión 31 de la Asamblea de ese organismo internacional de las Naciones Unidas en Kingston, Jamaica.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, en su presentación, la diplomática reafirmó el compromiso de Cuba con los principios de cooperación, equidad y sostenibilidad que rigen la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el trabajo de la AIFM.

López Larroque destacó que los océanos constituyen fuente de vida y recursos, además de espacios de soberanía e identidad para los pueblos.

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