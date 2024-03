Imágenes: Se solidarizan en Madrid con Gaza y mujeres palestinas

Las mujeres palestinas se encuentran resistiendo por 76 años continuados de la Nakba (catástrofe), apartheid, genocidio, limpieza étnica, exterminio de toda Palestina por parte de Israel bajo el paraguas de Estados Unidos. Sin embargo, Occidente no dice absolutamente nada sobre esta cuestión, confirmando por enésima vez su hipocresía, doble rasero y cinismo descarado de quienes dicen defender los derechos de las mujeres.

On International Women’s Day, a large number of citizens rallied in Madrid in support of Palestinian women in Gaza. pic.twitter.com/zvPhZTYBeZ

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) March 8, 2024