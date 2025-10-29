Huracán Melissa abandona territorio cubano

Compartir en

La región central del huracán Melissa comenzó a salir al mar en el entorno de las nueve de la mañana de hoy miércoles, por las inmediaciones de Banes, costa norte de Holguín, como categoría 2 con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora y una presión central de 968 hectoPascal.

Según informó la Máster en Ciencias Ailyn Justiz Águila, jefa del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, en su trayectoria al norte nordeste se reportó calma en diferentes localidades de las provincias de Santiago de Cuba y Holguín, lo que ratifica el paso del ojo del huracán por esos lugares de la geografía oriental.

Precisó que el sistema entró a suelo cubano alrededor de las 3:05 de la madrugada por las cercanías de Chivirico, municipio Guamá, costa sur de Santiago de Cuba, con el rango de categoría 3 al tener en ese momento vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y una presión central de 952 hPa, pero la interacción con el macizo montañoso de la Sierra Maestra y su desplazamiento sobre el territorio nacional lo fue debilitando.

De acuerdo con los reportes preliminares, al paso de Melissa se registran notables acumulados de lluvias, como el de 335,2 milímetros reportado en el Centro Meteorológico Provincial de Holguín.

