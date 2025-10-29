Respaldan desde Cienfuegos el fin del bloqueo a Cuba en la ONU

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 40 segundos

Estudiantes y trabajadores de la ciudad de Cienfuegos se congregaron en el cine Prado para expresar su apoyo a la histórica jornada que tuvo lugar hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde la mayoría de países volvió a respaldar la resolución que exige el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.

En la más reciente votación, la postulación cubana contó con el apoyo de 165 naciones, mientras solo 7 votaron en contra y 12 se abstuvieron, lo que demuestra el amplio y sostenido rechazo global a esta medida.

La movilización popular en Cienfuegos se produce a pesar de lo que se describe como una intensa campaña de presiones político-diplomáticas por parte del gobierno de Estados Unidos para influir en el voto. No obstante, Cuba reafirma el consenso internacional sobre la necesidad urgente de levantar un bloqueo ilegal y causante de graves privaciones al pueblo cubano.

La trigésimo tercera ocasión consecutiva en que la comunidad internacional se pronunció, contra esta política punitiva de Washington, la cual se mantiene vigente desde hace más de seis décadas. El proyecto de resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo”, que Cuba presenta anualmente, ha recibido un respaldo mayoritario desde 1992.

Visitas: 3