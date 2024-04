Historiadores de Cienfuegos a la vanguardia

Compartir en

La Unión de Historiadores de Cuba (UNHIC) en Cienfuegos mereció la condición de “Filial Vanguardia” en la reciente Asamblea General de Afiliados, por su trabajo integral en 2023.

Esos resultados tienen mucho que ver con la labor de todos sus miembros pero además con el quehacer-guía de su presidenta, Norma Mesa Piñero, quien habló para el Periódico 5 de Septiembre de los logros y los retos de los historiadores cienfuegueros.

¿Cuáles son esos logros?

”En 2023 cerramos con veinte secciones de base. Cada municipio tiene una y el territorio cabecera acoge el mayor número por tener las universidades y otras instituciones relacionadas. Hoy tenemos un potencial de investigadores, de trabajo histórico y eventos afines muy consolidados. Un aspecto positivo de la UNHIC se basa en su amplio espectro, no solo los profesores de Historia pueden pertenecer, sino todo aquel que investigue; puede ser informático, periodista, económico. En el caso de los estudiantes de la carrera-que se estudia en Cienfuegos y agrupa a varias provincias- no pertenecen a la asociación, pero sí participan en todos nuestros eventos y espacios; una vez graduados, pasan a nuestras filiales en sus respectivos territorios”.

¿Cuántos años lleva como presidenta y cuáles han sido los principales retos en esa tarea?

De los dieciséis años que llevo como miembro, los últimos nueve he estado en esta función y he tenido que ponerme a la altura de mis afiliados. Soy maestra y trabajé los últimos años en la Escuela del Partido. Aquí coincido con importantes investigadores, intelectuales, y eso es un reto diario: estar a su altura”.

¿Te sientes retribuida?

”Totalmente. Me conocen, me respetan, me quieren. A pesar de mi carácter fuerte, sé que me quieren, lo demuestran. El haber obtenido esta condición de Vanguardia Nacional es la prueba del trabajo en equipo, sin eso no se logra mucho. Mis historiadores participan en todos los eventos, promueven sus investigaciones en artículos y otras publicaciones, colaboran mucho con la Enciclopedia EcuRed, lo que definió el reconocimiento”.

¿Qué importancia le conceden a la superación?

Mucha, la que lleva. Un investigador tiene que superarse constantemente. Desarrollamos nuestras propias reuniones de preparación y buscamos consenso sobre las vías idóneas para el progreso y el mejoramiento de las habilidades individuales y colectivas. Incluso, nuestros espacios culturales habituales son ejercicios de superación. Cada sábado nos encontramos en nuestra sede, a las diez de la mañana, en espacios con la Historia. El primer sábado del mes mostramos “La Historia contada por los libros”, donde siempre presentamos un texto. El segundo sábado es el “Té patrimonial” para hablar sobre patrimonio. El tercer sábado lo dedicamos a “Contar la historia”, siempre con personalidades que intervinieron en la Historia Local. Y al cuarto sábado lo llamamos “La Liga de los Sábados”, dedicada a José Martí’.

¿Qué eventos auspicia la UNHIC en Cienfuegos?

”En octubre se realiza el “Humberto Miguel Fernández in Memoriam”, dedicado a la Historia Política; en noviembre, “Los agradecidos”, dedicado a la figura de Fidel Castro Ruz y cada dos años, el “Violeta Rovira in Memoriam”, en honor a esta mujer imprescindible en la Historia de Cienfuegos”.

¿Cuáles son los principales retos de la UNHIC en el territorio ?

”El primero es mantener y superar lo alcanzado hasta el momento. Es difícil porque la afiliación es voluntaria, por tanto, el compromiso es mayor. La asociación la componemos 290 personas vinculadas de una forma u otra a la Historia y debemos llegar más a nuestros maestros del Ministerio de Educación (MINED). Tenemos una sección de base en la Dirección Provincial de Educación, pero existe una brecha entre la asociación y ellos, quienes por derecho deben pertenecer. Sin embargo, se les dificulta asistir a nuestras preparaciones, muestras actividades, porque tienen que estar frente a las aulas y ese, lo sabemos, es su principal deber. No obstante, falta comunicación entre ambas instituciones. Todo se puede lograr con el trabajo en equipo, lo mencioné antes. Y esa esuna tarea pendiente a nivel nacional: lograr mayor vínculo de los profesionales del MINED con la UNHIC. Pero lo lograremos”.

