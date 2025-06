Habemus Reparto… para repartir

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos

Cuando pensabas que la arrogancia y el alarde ya habían puesto bandera en cuanto espacio existe en el país, apareció de repente en el panorama de la cultura cubana un grupo de nuevos reguetoneros que han decidido ponerle la tapa al pomo, abandonar el término y llamarse ellos mismos “reparteros”.

En el pasado quedaron los temas de La Caperucita, Déjala ir o La mujer del pelotero, y la “tiradera” constante entre aquellos hacedores recordados como Insurrecto y Baby Lores, entre muchos otros, que marcaron sin duda el panorama de marras en la primera década del siglo XXI.

Pero ahora “los Reyes del Trono” son otros y lo han reclamado con la nueva nomenclatura acompañada por la onomatopeya del Popopopó, sin olvidar, por supuesto, los tópicos de siempre; la apología del sexo explícito, el dinero, más un sistema de autoelogios desmesurados en las letras como nunca antes se había visto.

En la cima de este pináculo está Chocolate MC con su Bajanda, que pareció marcar un antes y un después en la extensa lista de autores reparteros que, para mantenerse entre los preferidos de la gente y la cima del mercado, se ven obligados a producir canciones (singles) como conejos de manera constante.

“Expresión musical” y de “rasgos ya puramente cubanos” fueron algunos de los calificativos otorgados al reparto, en una de las emisiones del programa Mesa Redonda donde se abordó el tema –muestra fehaciente de que el asunto no deja indiferente a nadie–, junto a especialistas y el Ministerio de Cultura.

El programa concentró sus esfuerzos en mostrar “la importancia del fenómeno social en Cuba, su relevancia política, cultural’’, pero obviaron un detalle importante para que el contrapunteo fuese de veras llamativo y no estuviera marcado por el sesgo: olvidaron hacer extensivas las invitaciones a Chocolate MC, Kimiko y Yordy, el Yonky, Fixty Ordara & Ja Rulay, Wildey, Wampi, El Koquito, Manu Manu, El Negrito, Iré Omá, Payaso x Ley, Bebeshito, Charly & Johayron o a cualquier otro del rosario interminable de nombres que están ubicados hoy en el ranking de lo más escuchado por la gente en Cuba, en materia de música urbana.

Tal vez varios de ellos habrían accedido a ir a la Mesa Redonda y quién sabe si hubieran hasta “deleitado” a los panelistas con algunas de sus líricas más osadas. Por ejemplo, Charly & Johayron quizás hayan invitado a sus compinches de producción, Ernesto Losa y Roberto Ferrante, a explicarle a los televidentes aquellos rasgos más significativos de Mela, una de sus canciones más populares de 2024 y su respectivo video musical, donde dejan claro que Aquí nosotros somos la película/ y ustedes ni llegan a comerciales. Por otro lado, interesantísimo sería haber escuchado la disquisición en boca de Payaso x Ley, sobre el por qué dice en Las ganas (tema musical del momento) que él “es el tanque del Cerro”. Y más atrayente todavía habrían sido las palabras de Bebeshito, expresando allí por qué debemos tener “tacto”, y las razones por las cuales alega que Yo también pasé mucho trabajo/ Yo también empecé de cero/ Y me tocó ser el primero de los reparteros.

No hay que engañarse, hoy (como ayer), tanto los detractores y apasionados por estos flamantes reguetoneros nos toca sentarnos a la misma mesa —y no necesariamente de forma redonda—, desde que aparecen los primeros rayos del sol y desayunamos, pero también en el almuerzo y para rematar en las noches, durante la cena en casa o en cualquier cafetería. Los reparteros y sus producciones, no hay dudas, han tenido un éxito rotundo en la Cruzada, y todo indica que lo seguirán teniendo.

Visitas: 0