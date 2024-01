Ganadora del premio literario más prestigioso de Japón reconoce que escribió su novela con la ayuda de IA

Compartir en

La novelista japonesa Rie Kudan, quien ganó el miércoles el Premio Akutagawa, el galardón literario más prestigioso del país nipón, por su novela ‘Tokyo-to Dojo-to’ (‘Torre Metropolitana de la Simpatía de Tokio’), reconoció que escribió su obra con la ayuda de inteligencia artificial (IA), recogen medios locales.

“Hice un uso activo de IA generativa como ChatGPT al escribir este libro”, señaló la autora de 33 años en una ceremonia posterior al anuncio del ganador, indicando que “alrededor del 5 % del libro cita textualmente las frases generadas por IA”. Agregó que espera poder “trabajar exitosamente” con este tipo de tecnología y seguir expresando su “creatividad”.

La escritora contó que también hace uso de la inteligencia artificial en su vida personal. “He tenido momentos en los que consulté a IA sobre cosas que no podría decirle a nadie”, dijo.

El hecho dividió las opiniones en redes sociales. Un internauta considera que usar IA en la escritura representa una amenaza para “los novelistas y guionistas”. “¿Están destinados a desaparecer?”, se preguntó.

No obstante, gran parte de los usuarios se mostraron a favor de usar esta herramienta, argumentando que sirve como una especie de “asistente” y no podrá “sustituir” al escritor. “Todo lo que hace es darme pistas sobre ideas”, señaló una persona. “Las novelas escritas por IA no son nada interesantes tal como son. Creo que solo los humanos podemos hacerlas interesantes”, indicó otra.

Algunos usuarios también se preguntaron sobre la opinión al respecto de los jueces que había evaluado la obra. “Se ha dicho abiertamente, pero ¿está bien? ¿Lo sabían los jueces? ¿O podría resultar un problema?”, cuestionó un internauta.

