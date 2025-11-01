Fiscalía General de la República imputa a Alejandro Gil Fernández por diversos delitos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 45 segundos

La Fiscalía General de la República, en correspondencia con lo establecido en el Artículo 156 de la Constitución de la República, controló la investigación penal realizada por los órganos del Ministerio del Interior contra Alejandro Miguel Gil Fernández, quien se desempeñó como vice primer ministro y ministro de Economía y Planificación, y otros imputados.

Concluidas las acciones investigativas, en las que se garantizó el debido proceso, la Fiscalía, en cumplimiento de su misión, ejerció la acción penal pública en representación del Estado y presentó las actuaciones al tribunal correspondiente.

Se solicitó responsabilidad por los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados, y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial.

En todos los casos se interesó a los imputados sanciones privativas de libertad, en correspondencia con los hechos cometidos.

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

31 de Octubre de 2025

Entre tanto, el periódico Granma agrega que: “Respecto a este proceso, el Tribunal Supremo Popular confirmó a Granma que radicó causa en esa instancia contra los acusados, la cual se encuentra en tramitación conforme al debido proceso. Cuando inicie el juicio será informado oportunamente”.

Visitas: 0