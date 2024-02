Financiación ambiental y desigualdad: las claves de la reunión de ministros de Economía del G20

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 39 segundos

La presidencia brasileña del G20 sigue esta semana en Sao Paulo con la reunión de los ministros de Economía y presidentes de bancos centrales para abordar asuntos claves para el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva: el combate a la desigualdad, una fiscalidad más justa y la financiación del desarrollo sostenible.

Cuando el presidente izquierdista asumió en diciembre el mando temporal del grupo que reúne a las 19 economías más poderosas del planeta, a la Unión Europea (UE) y a la Unión Africana (UA), prometió promover la lucha contra el hambre y la inequidad desde ese foro.

“No es posible que tanto dinero siga en manos de tan pocas personas y tanta gente no tenga dinero para comer lo mínimo necesario”, dijo entonces el mandatario.

Este miércoles y jueves, los máximos responsables económicos del mundo se darán cita en la capital financiera de Brasil para tratar de avanzar hacia ese objetivo, una semana después del encuentro de cancilleres en Río de Janeiro, que estuvo marcado por las tensiones geopolíticas y la crisis con Israel por las críticas de Lula a la brutal ofensiva sobre la Franja de Gaza.

“Esperamos que estos debates, que tendrán lugar a nivel ministerial, nos brinden la oportunidad de intercambiar ideas, pero también de lograr avances concretos en la formación de un consenso que permita la movilización masiva de recursos nacionales e internacionales para lograr un desarrollo sostenible y equilibrado con crecimiento inclusivo”, explicó la secretaria de Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda, Tatiana Rosito, quien también coordina al Grupo de Finanzas del G20.

El lunes, los equipos técnicos empezaron los preparativos de cara al encuentro, que se celebrará en el Pabellón de la Bienal del Parque de Ibirapuera, un centro de convenciones de la capital paulista. A él asistirán unos 450 delegados de los países, nueve países invitados y 17 organismos internacionales, según el Ministerio de Hacienda de Brasil.

#NAMÍDIA I Em entrevista ao Programa Brasil em Dia do Canal Gov, a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Tatiana Rosito, falou sobre o Brasil na presidência do G20, destacando a pauta prioritária do combate à fome e a desigualdade.https://t.co/3ZPy6kY5F0 pic.twitter.com/eVUlqR8Tud

— Ministério da Fazenda (@MinFazenda) December 16, 2023