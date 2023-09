Fichas de costo: ¿qué números poner en la etiqueta?

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 26 segundos

En un lenguaje un tanto coloquial, la ficha de costo podría interpretarse como los cimientos del precio final de un producto o servicio. Una especie de base para saber, cuando una mercancía ocupe anaqueles, qué números poner en su etiqueta. De ahí la importancia de este documento, ahora con una nueva metodología para su elaboración vigente en nuestro país, desde el mes de julio pasado.

Se trata de la Resolución 148 de 2023, del Ministerio de Finanzas y Precios, normativa que estipula la elaboración de las fichas de costos y gastos de productos y servicios. Por cierto, cobró vigencia en un contexto donde la inflación está identificada entre los problemas económicos más urgentes a resolver, de ahí que su implementación, control y seguimiento pudiera dotar de mejores herramientas a empresas estatales, Mipymes, cooperativas, y todos los actores económicos, en la indispensable materia de la formación de precios.

Sobre el tema la Directora Provincial de Finanzas y Precios, Glenia Cristina Díaz González, considera que esta resolución “tiene entre sus objetivos transparentar costos y gastos de productores y prestadores de servicio, de manera que sirva de base para negociaciones, concertaciones y evaluaciones de precios y tarifas. Hoy los precios no son estáticos o fijos, de ahí la importancia de una correcta ficha de costo”, explicó.

“Esta metodología es común para todos los actores económicos (estatales y privados), y es que todo prestador de servicios, por respeto al consumidor, debe demostrar cómo formó sus precios, muy importante en materia de protección al consumidor, mucho más en el actual contexto, marcado por un proceso inflacionario. Incluso para poder definir si un precio es abusivo o especulativo, debemos tener una ficha de costo”, subraya Andrés Martínez Ravelo, presidente de la Asociación de Economistas y Contadores (ANEC) en el municipio de Cienfuegos.

La ineficiencia la paga el cliente

La Resolución 148 de 2023 constituye asimismo una herramienta para el control por las direcciones de Finanzas y Precios a diferentes niveles. A propósito, Díaz González argumentaba que “no se trata únicamente de fiscalizar la confección de la Ficha, también los gastos incluidos en ella, que no se trasladen ineficiencias al documento, que recoja realmente cuánto se gasta en la elaboración de un producto o al brindar un servicio”.

En esa cuerda el Doctor en Ciencias Contables y Financieras Reinier Reyes Hernández, profesor de la Universidad de Cienfuegos y Presidente de la Sociedad Científica de Costos de la Asociación de Economistas y Contadores de la provincia, señala que muchas empresas introducen dentro de la ficha de costo elementos de ineficiencia de su gestión. Ahora esta nueva metodología pone límites, por ejemplo, en el porciento de costos indirectos de la producción. También muchas organizaciones, cuando no existían límites (ya establecidos en la 148/2023), incluían en la ficha incluso gastos generales de distribución y venta, que ahora tienen un tope, muy efectivo para lograr la mejor utilización de tales recursos”.

Las consecuencias de una mala elaboración de la ficha de costo las paga, literalmente, el consumidor, “pues si en ella se incluyen recursos o salarios mal optimizados (pagos a un exceso de trabajadores indirectos a la producción, por ejemplo), todo eso va al precio de la mercancía que él adquiera, y debe abonar más para comprarla”, ilustra el experto.

Fichas de costo…falta camino por andar

La adecuada confección de una ficha de costo deviene todavía asignatura pendiente en nuestras empresas estatales, negocios privados, cooperativas no agropecuarias, formas productivas de la agricultura u otros actores de nuestra economía.

“Existen entidades que carecen de las herramientas para elaborar, como tiene que ser, una ficha de costo, sobre todo en este acápite de gastos asociados a la producción”, argumenta Reyes Hernández, quien concede por ese motivo vital importancia a la capacitación sobre cómo formar precios. “Nosotros como Universidad seguimos trabajando con Finanzas y Precios en la asesoría, el acompañamiento y la capacitación a entidades, que nos han solicitado incluso cursos realizados conjuntamente con la Sociedad de Costos de la ANEC.”

El cambio de escenario, de precios centralizados antes del ordenamiento monetario, a una mayor descentralización de tarifas luego de 2021, podría identificarse entre las causas de la falta de preparación existente hoy en muchas organizaciones empresariales, en torno a la formación de precios. “Al no estar las empresas necesitadas de hacer fichas de costo, pues sus precios se formaban de manera centralizada, no tienen incorporado este conocimiento práctico. Muchas entidades de la provincia de Cienfuegos sí han avanzado en este sentido, pero a otras todavía le falta”, asegura el académico.

El experto, a manera de acercamiento conceptual, puntualiza que “existen varios métodos para formar el precio de un producto, entre los más conocidos figura el de correlación y el de gastos. Dentro de este último aparece la ficha de costo. Esta contiene los elementos necesarios, en condiciones normales, para elaborar un bien o servicio, dígase materiales requeridos, salario del personal que directamente transforma esos materiales, gastos asociados a la producción o los denominados costos indirectos (electricidad, depreciación)”, refiere.

La entrada en vigor de esta metodología es un buen momento para “recuperar el método de gasto, mostrando siempre las evidencias de precios internos o externos tomados en cuenta para hacer una ficha de costo, sobre todo en aquellas producciones vinculadas a la venta mayorista y minorista con impacto directo en la población”, refiere por su parte Martínez Ravelo.

Varias certezas rondan este asunto. La primera de ellas, la Resolución 148 del Ministerio de Finanzas y Precios no atañe solo a este ministerio, pues una ficha de costo, tal y como han definido los entrevistados para este reportaje, compete a las estructuras económicas de una empresa, a su dirección, a quienes en ella transforman la materia prima, o sea, trabajo en equipo. Por otra parte, este documento legal no hace magia, solo contiene pautas y normas a seguir, pero su empleo y efectividad depende, principalmente, del factor humano. Y, por último, el control devine aquí variable imprescindible: no basta con que haya entrado en vigor la Resolución: de que no quede engavetada y en letra muerta, de fiscalizar cómo y si se aplica, son responsables empresas, organismos, e instituciones, a todos los niveles.

