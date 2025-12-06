Fiart 2025 sortea obstáculos para obsequiar arte y cultura en Cuba

Compartir en

Con moda, música y la entrega del Premio Por la Obra de la Vida quedó inaugurada en La Habana la XXVII Feria Internacional de Artesanía Fiart 2025, evento que disfruta hoy la familia cubana.

La Estación Cultural de Línea y 18 acogió la víspera un desfile de moda para presentar la colección Texturas, de Maya Sierra, como antesala del agasajo a varios creadores por su excelencia en el hacer y sus aportes al arte y la cultura cubana.

Recibió la distinción Luis Octavio Hernández, por su destacado liderazgo en la promoción de la artesanía en Matanzas, provincia a la que se dedica la feria, y por la realización de proyectos de carácter artísticos y sociales.

Fue reconocido también José Miguel Rodríguez, de Sancti Spíritus, gracias a la excelente factura del trabajo artesanal con las maderas caladas y el rescate de objetos tradicionales.

Por la calidad del diseño y la realización de muebles dirigidos a diferentes usos, y por el liderazgo de su proyecto Ensamble de mobiliario y diseño de interiores fue premiado Omar David Pérez, de La Habana.

A ellos se suma Martha Petrona Jiménez, de Camagüey, por sus aportes como escultura y ceramista con un sello personal en el diseño de personajes basados en la cultura popular tradicional.

También, Zenén Calero, de Matanzas, por el realce de las técnicas artesanales en su trabajo como diseñador escénico y por su labor como diseñador de Ediciones Vigía.

Fueron reconocidos además Hilda Rosa Peña, de La Habana, por la excelencia alcanzada en la actualización de diseños en las confecciones de guayaberas como prenda típica cubana; y Víctor Jesús González, de Pinar del Río, por su dedicación al trabajo con la cerámica como expresión de la artesanía popular.

De igual forma, mereció el galardón Félix García, por su relevante y larga trayectoria al frente del Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) en Matanzas, y por su contribución al desarrollo de la promoción y comercialización de las artes visuales y la artesanía de esa provincia.

Al ofrecer las palabras inaugurales, la directora general del FCBC, Martha Ibis Sánchez, destacó la realización de Fiart pese a circunstancias tan difíciles, además del reto que implicó el cambio de sede a semanas de la apertura del evento.

Inaugurar la feria implica además un acto descolonizador, de resistencia y de unidad, y qué son las artesanías y los productos culturales que hoy ofrecemos al público sino la expresión original y diversa de esa obra salida de las manos de los hombres y mujeres sencillos de nuestros pueblos, añadió.

Significó la buena acogida que tuvo la convocatoria a la cita, que se propone ser no solo una acción comercial, sino también una gran acción cultural.

Presidieron el acto la vice primera ministra cubana, Inés María Chapman, el titular de Cultura Alpidio Alonso, la presidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Marta Bonet, el presidente de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, Roberto Ripoll, entre otras personalidades de la cultura en el país.

