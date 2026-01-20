Fernando Hechavarría, Premio Nacional de Teatro 2026

Compartir en

El comité evaluador del Premio Nacional de Teatro 2026, concedido por el Consejo Nacional de las Artes Escénicas (CNAE), decidió por acuerdo unánime entregar el galardón al actor Fernando Hechavarría Gibert.

El tribunal, que tuvo como presidenta a la primera actriz y Premio Nacional de Teatro (2003) Verónica Lynn, estuvo integrado además por relevantes figuras del ámbito escénico cubano: el director y dramaturgo Carlos Díaz Alfonso, Premio Nacional de Teatro (2015); Aramís Delgado, Premio Nacional de Teatro (2023); Juan Piñera, Premio Nacional de la Enseñanza Artística (2025); y Omar Valiño, profesor, crítico teatral y director de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí.

Nacido en la provincia de Holguín, este intérprete de tablas, cine y pantalla chica cuenta con medio siglo de vida profesional y veintidós años impartiendo docencia teatral. Realizó estudios en la Escuela Provincial de Artes Plásticas de su territorio natal y se graduó en 1976 de la Escuela Nacional de Artes Escénicas de La Habana. Posteriormente, hasta 1995, formó parte del colectivo Teatro Escambray, radicado en Villa Clara.

Desde ese año y hasta el presente es integrante de la agrupación Teatro El Público y ha colaborado en diversas iniciativas de coproducción con otros países, con participación en más de veintisiete eventos competitivos tanto en Cuba como en el extranjero.

Su labor creativa abarca más de treinta y seis montajes teatrales, treinta y una películas y cuarenta y cuatro espacios televisivos, entre novelas, series, aventuras y teleteatros, trabajo que ha merecido el elogio constante de la crítica especializada. A esto se suma su destacada labor pedagógica como profesor de actuación en la Universidad de las Artes (ISA) y en la Escuela Nacional de Teatro Corina Mestre.

Dentro de las condecoraciones que ha obtenido Hechavarría figuran: la Réplica del Machete de Máximo Gómez, la Distinción por la Cultura Nacional, el Diploma Nicolás Guillén de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) y el título de Artista de Mérito de la Televisión Cubana; la Distinción Raúl Gómez García, el sello de Laureado de la Central de Trabajadores de Cuba y el Premio Maestro de Juventudes, de la Asociación Hermanos Saíz (AHS).

Su labor interpretativa ha sido premiada en múltiples ocasiones, sobresaliendo los premios Florencio Escudero y Omar Valdés de la Uneac; el Premio Caricato por la obra Las Amargas Lágrimas de Petra Von Kant, y el galardón a la Mejor actuación en el Festival Nacional de la Televisión.

Con este reconocimiento, anunciado por la presidenta del CNAE, Rachel García Heredia, a través de una llamada telefónica al homenajeado, Fernando Hechavarría corona una fructífera y extensa trayectoria en el mundo del espectáculo, dejando una huella profunda en la cultura nacional, demostrable no solo en la biografía que ha labrado, sino también en el aprecio del público ganado tras decenios de dedicación absoluta a la interpretación.

(Con información de la ACN)

