Felicita la Uneac al maestro Manuel Mendive en su 80 cumpleaños

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) felicitó hoy desde sus perfil en Facebook al maestro de las artes plásticas Manuel Mendive Hoyos, en ocasión de su cumpleaños número 80, y resaltó su aporte a la cultura nacional y latinoamericana.

Mendive, nacido en La Habana en 1944, se graduó con honores en la Academia de San Alejandro en 1962 y complementó su formación con estudios de Etnología y Folklore en la Academia de Ciencias de Cuba, así como de Historia del Arte en la Universidad de La Habana.

Su obra, marcada por la impronta del panteón yoruba y la exploración de la identidad cultural cubana, ha sido exhibida en países como Hungría, Polonia, Angola, Rusia y Congo, y forma parte de colecciones en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba y en instituciones de Europa y África.

Entre sus reconocimientos figuran el Premio Nacional de Artes Plásticas (2001), la Orden Félix Varela (1994), el título de Caballero de las Artes y las Letras de Francia (1994) y la Medalla de los Cinco Continentes de la Unesco (2009).

La Uneac subrayó que la trayectoria de Mendive constituye un legado de autenticidad y reafirma su lugar como uno de los más notables exponentes de la plástica cubana y latinoamericana.

