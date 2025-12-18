Federadas de Cienfuegos contra la violencia y por mejor funcionamiento

Compartir en

Integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en Cienfuegos desarrollaron este miércoles el Pleno Provincial, con la mirada puesta en la necesidad de avanzar en el funcionamiento de la organización.

La cita permitió realizar un chequeo de los acuerdos emanados del encuentro anterior y analizar los resultados del debate del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, así como para debatir sobre las acciones que se desarrollan aquí en lo concerniente a la prevención y la atención de la violencia de género.

Este tema, de meridiana importancia, suscitó contundentes intervenciones. Ana Ivis Gómez Hernández, secretaria general de la Federación en la provincia, subrayó que todavía resultan insuficientes las acciones desplegadas en la comunidad en aras de la prevención y la atención de la violencia de género, mientras instó a las federadas a replantearse la respuesta al maltrato infantil en esos espacios.

Con una vasta trayectoria en la investigación de este flagelo, la Dra en Ciencias Laura López Angulo insistió en que se trata de una violación a los derechos humanos y a la vez un problema de salud, el cual exige un cambio de actitud y de comportamiento.

“La familia es el factor que más incide en la violencia, pues constituye el espacio donde se aprende el modelo de violencia, pero corresponde al sistema de Salud la detección temprana del problema”, expresó. También señaló la falta de preparación en las consejerías y llamó al acompañamiento psicológico y legal a las mujeres que sufren este flagelo.

A tenor con el aspecto legal, la fiscal y miembro del secretariado provincial de la FMC Naysa María Díaz León, insistió en que las acciones de comunicación deben volcarse, principalmente, hacia las comunidades y hacerles conocer a las mujeres el marco normativo existente en el país relacionado con este fenómeno.

Un punto importante de su intervención giró alrededor de la necesidad de trabajar desde el Programa de Adelanto para la Mujer, en su acápite de Legislación y Derecho, en aras de modificar el sistema contravencional y que este pueda llegar a tener, en el ámbito administrativo, una respuesta decorosa ante un hecho de violencia.

“El Código de las Familias establece, en sus artículos 14 y 15, que se puede demandar a aquella persona que ha sido violenta con usted. Sin embargo, esos artículos se refieren solamente al ámbito económico. ¿Cómo se cuantifica en dinero la violencia psicológica?”, ejemplificó.

Otra de las federadas, Nélida Piñeiro, encargada de Relaciones Públicas en la filial cienfueguera de la Asociación Nacional del Ciego (Anci), alertó sobre la doble discriminación que sufren muchas mujeres en situación de discapacidad. Según dijo, generalmente el fenómeno tiene su origen en la familia, pues es en ese contexto donde se arraigan costumbres y estereotipos que lo propician.

El desarrollo del pleno fue propicio para reconocer el quehacer de varias federadas de la provincia, quienes recibieron el Sello Conmemorativo del aniversario 65 de la FMC. Igual estimulo se les otorgó a diferentes instituciones por su estrecha colaboración con el trabajo de la FMC.

