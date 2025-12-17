Unión de Informáticos de Cuba: 10 años en Cienfuegos

Compartir en

Con un minuto de silencio en tributo al miembro fundador de la filial cienfueguera, Lino Homero Rodríguez Acosta, fallecido recientemente, inició la celebración por el décimo aniversario de la Unión de Informáticos de Cuba (UIC) en el territorio.

El acto, celebrado en el centro recreativo El Cubanisimo de Artex, estuvo presidido por Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, y Yanil Marcelo Reguera, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno en Cienfuegos.

Durante el encuentro fueron reconocidos los fundadores de la filial provincial, así como las empresas e instituciones que han contribuido al desarrollo de la organización durante esta década.

La presidenta provincial de la UIC, Gisela Díaz García, destacó que entre los temas medulares trabajados en este período figuran: cómo aportar desde lo local, con ciencia e innovación, a las transformaciones digitales que impulsan la solución de problemas de la población; y desarrollar una comunicación activa y dinámica, como organización vinculada a contribuir a la transformación digital de la sociedad.

Creada el 18 de diciembre de 2015, la UIC en Cienfuegos cuenta hoy con 202 miembros agrupados en 21 delegaciones de base pertenecientes a los principales centros económicos y productivos de la provincia, incluyendo una en cada municipio. El 53 % de sus integrantes son graduados en informática.

Esta filial es pionera a nivel nacional en alcanzar la autofinanciación y gestiona el Proyecto de desarrollo local (PDL) JaguaBit, dedicado a brindar servicios informáticos con respaldo legal a todos los actores económicos, instituciones estatales, personas naturales, jurídicas, mipymes y tcp, garantizando responsabilidad y profesionalidad.

