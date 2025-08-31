Evocación a Fidel (Fidel y el Granma)

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 5 segundos

Por: Jesús Fuentes Águila*

Fue el Granma yate pequeño/ pero fuerte y marinero/ y con firme derrotero/ hizo navegar su empeño,/ fue en el mar señor y dueño/ y ante su tenaz porfía/ tampoco explicar podría/ del mar contado el embate/ ¿cómo en tan pequeño yate / cupo tanta rebeldía?

No era grande de tamaño/ midiendo manga y eslora / más, por puntual cada hora/ crece el Granma cada año/ sube peldaño a peldaño / las esclusas de la historia/ y en el mar de la memoria/ navega firme y seguro/ tras zarpar rumbo al futuro/ desde el puerto de la gloria.[1]

Con infinita confianza/ de México regresaban/ y a nuestro pueblo pensaban/ traerle libertad y bonanza / Fidel era su esperanza, su honor y su inteligencia / luchador por la existencia / de todo expedicionario/ que combatiera al sicario/ raptor de la independencia.

En aquel revuelto mar/ apareció una tormenta/ y esto es lo que representa/ casi no poder llegar, / con arrojo singular/ en el inmenso océano/ no hay quien les tienda la mano/ pero el Granma no se ahoga/ y logra poner en boga/ el destino del cubano.

Desembarcan en profundos,/ peligrosos cenagales,/ se arrastran los inmortales / guerrilleros iracundos,/ el sol con rayos profundos/ los fatiga en los pantanos/ y con sus brazos y manos/ como los hombres del brío/ burlan el hambre y el frío/ los valerosos cubanos.

Cinco Palmas de Vicana/ volvió hasta allí el patriotismo/ y fue meca de optimismo/ la voluntad miliciana,/ volvió el Granma otra mañana/ y allá, en medio de la sierra/ Fidel se afirma y se aferra/ sin acentos tan pueriles:/ ¡Doce hombres! ¡Siete fusiles!/ ¡sí, ya ganamos la guerra!

* MSc. Profesor Auxiliar en la Facultad Universitaria del PCC, y en la Universidad de Cienfuegos. Con estas décimas se continúa la serie “Evocación a Fidel” para rendir homenaje a su legado, en el tránsito al Centenario de su nacimiento.

[1] Verso de González Millares, Reinaldo, Premio 26 de julio. Edit. Verde Olivo, La Habana 2009

Visitas: 0