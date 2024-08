Entre café y literatura, la intelectualidad perenne de Abel

Compartir en

El Café Literario Los libros que me he leído conducido por el escritor Miguel Cañellas Sueiras recibió en esta ocasión como invitado, al reconocido intelectual cubano y presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto Jiménez en la librería Dionisio San Román en Cienfuegos.

Mediante un interesante dialogo, el público asistente conoció sobre anécdotas y declaraciones de su amplia obra literaria y como parte de la vanguardia intelectual cubana, Abel Prieto emitió algunas consideraciones respecto al hábito por la lectura.

ABEL CONFIESA

Un miedo encuadernado de Amarillo fue el primer libro publicado por quién fuera en dos ocasiones Ministro de Cultura y premio Trece de Marzo “por la Universidad de la Habana en 1969, gracias a esa obra inicial.”

“Cuando yo empecé a escribir creía que la literatura podía transformar a la gente, podía transformar el mundo. Había algo trascedente en la idea de escribir y en la idea que publicaran tus obras”, declaró Abel.

“Algunos autores y obras literarias —confiesa el invitado – marcaron mi formación, sobresale el poeta, crítico y periodista Edgar Allan Poe, como gran figura de la cultura e interesado en temas de espiritismo que siempre me ha obsesionado. Otro fue Robert Louis Stevenson con sus cuentos de Los Mares del Sur, El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, el escritor Howard Phillips Lovecraft con El color que calló del cielo”.

LEER ES CRECER

“El mundo entero está angustiado por los retrocesos intelectuales en la adolescencia, los muchachos saben leer, pero no comprenden lo leído, esto es un fenómeno universal y la lectura requiere concentración. Importante será buscar nuevos códigos que, a través de las propias redes sociales, enfocándose en los adolescentes por estar en esa edad de tantas contradicciones” alertó el Doctor Honoris Causa en Humanidades. Otorgada por Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

Prieto Jiménez habló de algunas vías sugerentes para promover la lectura, entre ellas la proyección de películas basadas en obras literarias, asimismo con la radio mediante las novelas y cuentos.

Cuba es de los pocos países que apoyan la literatura, promovemos la lectura y somos víctimas de la crisis cultural. Hoy se lee menos en el mundo entero. Por oscuro o temeroso que pude ser el arte o la cultura autentica, hay algo que te anima a vivir, anima recrear lo que tiene sentido “.

DESDE LA VIDA LITERARIA DE ABEL: JOSÉ MARTÍ Y LEZAMA LIMA

El Apóstol de Cuba y José Lezama Lima son dos figuras trascendentales en la vida literaria de Abel Prieto. “De Martí dijo Lezama ‘es un misterio que nos acompaña’. También el invitado citó la inagotable obra del más universal de los cubanos.

“Lezama es lo más grande que ha pasado en este país por su inigualable poesía, ensayística y narrativa. He leído a Lezama con fervor, con pasión y he intentado entender sus enigmas. Hay que lograr que la gente lea la majestuosidad de esos brillantes nuestros. Intentemos que esa gente que están simplificando el mundo todo el tiempo y lo están fragmentando, pueda interesarse por ese legado de dos grandes nuestros“.

DE SUS NOVELAS: VIAJES DE MIGUEL LUNA

En sus extensas páginas de la novela Viajes de Miguel Luna, Abel narra sobre dos historias semejantes: la formación del protagonista y el relato de su accidentado viaje a Mulgavia, isla imaginaria ubicada en la geografía europea. En este volumen publicado por Letras Cubanas, ironiza sobre el realismo socialista didáctico. El libro sobresale por su brillante uso de los recursos humorísticos (de varios tipos) así como por la capacidad del autor para, mezclar realidad y fantasía.

“A los cubanos nos ha salvado el humor, en mi condición de cubano no me concibo sin la risa, sin encontrar el lado cómico , que no quiere decir el lado destructivo” afirmó el autor de la novela El vuelo del Gato .

Por último, el Doctor Honoris Causa en Ciencias Sociales por la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV) sentenció “El mundo entero ha girado a la ultraderecha muy peligroso. Vivimos en la aldea global y estamos contaminados con todo eso”.

Al concluir, Miguel Cañellas agradeció a Abel Prieto por aceptar la invitación y compartir con los cienfuegueros en ese espacio literario. Abel es sin dudas ,un intelectual perenne , escritor de pluma audaz y punzante , un ser único y singular como lo definiera el presidente de honor de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), Miguel Barnet.

