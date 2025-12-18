En Holguín, acto por el Día de la Ciencia Cubana

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 6 segundos

Los resultados del Consejo Provincial de Innovación, único de su tipo en el país, sobresalen entre los logros de Holguín, sede del acto nacional por el Día de la Ciencia Cubana, que se celebrará el 15 de enero próximo.

Alejandro Torres Gómez de Cádiz Hernández, delegado territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente (Citma), informó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que entre los resultados figuran el sistema integral de gestión de gobierno y la introducción de semillas genéticamente modificadas.

Destacó que en el territorio se ejecutan 50 proyectos de innovación en áreas como la producción agroalimentaria sobre bases sostenibles, la transformación energética, el desarrollo de las montañas, el impacto del cambio climático y el aprovechamiento integral de los recursos minerales.

El directivo señaló que se tramitan tres solicitudes de patentes por parte de la Universidad de Holguín, entre ellas el diseño de un prototipo de microhidroeléctrica con tecnología nacional, y se fortalecen las alianzas entre universidades, empresas, gobiernos locales y nuevos actores económicos.

En la provincia están constituidas las redes de jóvenes investigadores y el potencial científico asciende a 477 doctores, con énfasis en la formación de nuevas generaciones en esferas como las ciencias exactas.

El Día de la Ciencia Cubana se celebra cada 15 de enero con el propósito de resaltar la importancia de esta rama en el desarrollo del país, promover la participación activa en las acciones científicas y reconocer el trabajo de los investigadores.

La fecha recuerda el discurso del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro durante la conmemoración en 1960 del vigésimo aniversario de la Sociedad Espeleológica de Cuba, en el paraninfo de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, donde expresó que “el futuro de nuestra Patria tiene que ser, necesariamente, un futuro de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento”.

Visitas: 1