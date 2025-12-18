La migración: una realidad que nos cuestiona

Compartir en

El Día Internacional del Migrante, conmemorado cada 18 de diciembre, es una fecha que invita a reflexionar sobre uno de los fenómenos sociales más antiguos y complejos en la historia de la humanidad: la migración. La proclamación respondió al creciente reconocimiento de la migración como un fenómeno global significativo por parte de los Estados miembros de la ONU y otras organizaciones internacionales, en un contexto donde los flujos migratorios se habían incrementado notablemente.El objetivo, según los organizadores, es resaltar la importancia de respetar y proteger los derechos humanos de los migrantes, así como destacar su contribución al desarrollo en los países de origen y destino.

Migrar no es una decisión sencilla. Detrás de cada migrante hay una historia marcada por la esperanza, pero también por el dolor, la incertidumbre y, en muchos casos, la necesidad. No debe entenderse solo como un movimiento geográfico, sino como un proceso humano profundamente complejo que implica rupturas familiares, choques culturales y enormes desafíos emocionales y psicológicos.

Las personas que deciden dejar su país no son cifras ni estadísticas, sino seres humanos con derechos, sueños y dignidad. A menudo, el discurso público reduce la migración a un problema o una amenaza, alimentando prejuicios, estigmatización y xenofobia. Esta visión ignora el hecho de que los migrantes desempeñan un papel fundamental en los mercados laborales: colman las lagunas de cualificación, impulsan la innovación y el espíritu empresarial y resuelven los retos demográficos en sociedades que envejecen.

La migración es una fuente constante de intercambio y transformación. Las ciudades más vibrantes del mundo son, en gran medida, el resultado de la convivencia de personas de distintos orígenes. La música, la gastronomía, el arte y las tradiciones se han nutrido históricamente de la experiencia de estas personas.

Reconocer los aportes implica examinar las dificultades que enfrentan ya que muchos viven en condiciones de vulnerabilidad extrema, expuestos a la explotación laboral, trata de personas, discriminación y violencia.

El Día Internacional del Migrante es un llamado urgente a los estados y a la sociedad en su conjunto para fortalecer las políticas públicas que garanticen la protección de los derechos humanos de todas las personas, sin importar su estatus migratorio.

La fecha invita a reflexionar sobre la responsabilidad compartida entre los países de origen, tránsito y destino. La migración no puede abordarse de manera aislada ni con medidas exclusivamente restrictivas. Es necesario promover enfoques integrales que atiendan las causas estructurales de la migración, fomenten el desarrollo sostenible, reduzcan las desigualdades y garanticen vías seguras, ordenadas y regulares para migrar. Solo a través de la cooperación internacional y el diálogo se podrán construir soluciones duraderas y humanas.

La migración, lejos de ser un problema que deba erradicarse, es una realidad que debe gestionarse con humanidad, justicia y responsabilidad. En un mundo cada vez más interconectado, reconocer nuestra interdependencia es clave para enfrentar los desafíos globales. Honrar la valentía de las personas migrantes y defender sus derechos es, en última instancia, defender los valores universales de dignidad, igualdad y solidaridad que deberían guiar a la humanidad entera.

