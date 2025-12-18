Un bojeo al “Jacinto Portela” de Palmira (+Fotos)

Compartir en

De todas las plazas municipales de la provincia de Cienfuegos, es el Parque Jacinto Portela de Palmira la más transitada y por el que hacen rotonda de manera obligada, todos aquellos visitantes que van o regresan desde/hacia la ciudad por carretera, hasta la vecina Villa Clara. El enclave es orgullo de los palmireños, puesto que constituye el eje de la vida sociocultural e histórica de ese terruño, donde hoy se alzan monumentos, tarjas, bustos, piezas artísticas, una hermosa glorieta, palmas reales y floridos árboles de majagua, que lo resaltan en la mirada de los transeúntes.

Rodeado por las calles Cerice, Recreo, Villuendas y Portela, descuella frente a él la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, como elemento arquitectónico más preponderante que data de los albores del siglo XX, la cual constituyó el punto de partida para que Don Agustín de Cerice y Xenes, fundara oficialmente el pueblo años antes, en 1842. Además de la iglesia, otros inmuebles que hoy ocupan ese espacio todavía perduran, si bien no con los bríos de aquellos tiempos, destacan aun el otrora Casino Español, Ayuntamiento, el Liceo, los comercios y algunas viviendas de familias que ostentaron alto poder económico en la época. Preservar este sitio de encuentro, aprendizaje y esparcimiento tiene que ser tarea cotidiana para los locales e igualmente para quienes sienten a Palmira muy cerca del pecho.

