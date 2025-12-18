Redistribución de salarios no ejecutados incentiva permanencia laboral en Ciego de Ávila

Compartir en

Ciego de Ávila -Un alivio económico, ordenado y justificado, comenzará a reflejarse en los recibos de pago de los trabajadores de las unidades presupuestadas de Ciego de Ávila, con la aplicación, a partir de este mes, del Acuerdo 10.199 del Consejo de Ministros, publicado en agosto último.

Ello permitirá redistribuir los fondos de salario que no se hayan utilizado, destinándolos específicamente al personal que asume recargas de trabajo por vacantes o licencias sin cubrir. La medida, según explicó Damaris Betancourt Machado, directora provincial de Finanzas y Precios, tiene un propósito central claro: «incentivar la permanencia del personal» en sectores que han enfrentado un éxodo de fuerza laboral.

«El beneficio, que incluye el pago neto y todos los tributos asociados, alcanza a todas las unidades presupuestadas y a todo el personal, sin distinción de categoría», dijo Betancourt Machado.

Su implementación exige, sin embargo, un procedimiento riguroso. Cada entidad debe elaborar su propio reglamento –con participación sindical– que establezca los requisitos y la periodicidad de dichos pagos.

Estos deben derivarse de una evaluación objetiva, mes a mes, de los fondos realmente no ejecutados, para evitar comprometer el presupuesto. Aunque el despliegue general se planea para diciembre, el sector cultural en los municipios de Ciego de Ávila y Venezuela ya cuenta con experiencias pioneras.

La directiva aclaró que Educación y Salud ya tenían mecanismos similares, por lo que este acuerdo extiende el reconocimiento al esfuerzo y la sobrecarga laboral al resto de los trabajadores presupuestados que sostienen servicios esenciales para la provincia.

