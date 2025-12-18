Presidente Maduro: “Venezuela no será una colonia de nadie”

Compartir en

Maduro confirmó que «seguirá el comercio de nuestro petróleo y nuestras riquezas naturales que pertenecen a su único dueño legitimo por siglos: el soberano pueblo de venezolano»

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro dijo este miércoles que en Venezuela quieren imponer un Gobierno títere y un cambio de régimen para ser una colonia, a raíz de declaraciones de Donald Trump que reafirman las intenciones de apoderarse del petróleo, las tierras y otros recursos venezolanos.

El mandatario señaló que “sencillamente, es una pretensión guerrerista y colonialista. Lo hemos dicho bastante, la verdad ha sido develada: se pretende un cambio de régimen para imponer un Gobierno títere que llegue para entregarles la soberanía y convertir a Venezuela en una colonia”.

El presidente Maduro declaró que Venezuela seguirá comercializando todos sus productos, su petróleo y otras riquezas naturales que pertenecen a su único dueño, el pueblo, frente a la amenaza manifiesta en las declaraciones de Trump.

“Es ilegal de acuerdo con todos los acuerdos impedir el libre comercio naval en los mares y océanos del mundo. No es tiempo de corsarios. Venezuela seguirá comercializando todos sus productos. Seguirá el comercio de nuestro petróleo y nuestras riquezas naturales que pertenecen a su único dueño legitimo por los siglos: el soberano pueblo de venezolano. Es el dueño absoluto de todas sus riquezas”, dijo.

Al recalcar que la nación sudamericana está defendiendo el derecho a existir de una República y todo un continente, Nicolás Maduro agregó que “Venezuela no será una colonia de nadie”.

“No tengo dudas de que nuestro pueblo, en perfecta unión cívico militar policial, hará prevalecer nuestros derechos históricos sobre nuestra tierra, nuestras riquezas, minerales, petróleo”, sostuvo y enfatizó que «defenderemos nuestra Constitución». “Estamos defendiendo lo más sagrado que tiene un país: el derecho a la vida de su pueblo”, dijo.

El mandatario venezolano apuntó que la inmensa mayoría de la población estadounidense está en contra de cualquier agresión y guerra militar, «las guerras eternas que han destruido países y han destruido a buena parte de su juventud».

“Todos los pueblos de América Latina están alzando su voz”, destacó y al referirse a su encuentro con el secretario general de la ONU, Antonio Gutérres, dijo que “expuse lo que ha sido la escalada de agresiones.

“Tenemos la fuerza y razón y el apoyo de los pueblos del mundo ante la escalada guerrerista, ilegal desproporcionada. Es tiempo de respeto al derecho internacional”, recalcó.

