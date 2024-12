En Asia y Oceanía ya es 2025: ¿Cómo celebran la llegada del Año Nuevo?

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 10 segundos

Los países del mundo dan la bienvenida al nuevo año acorde con sus diferentes tradiciones y de forma dispar debido a los husos horarios. Pese a haber sido un año complejo a nivel mundial, marcado por sucesos negativos con influencia en todo el planeta, no faltan alegría y buenos deseos para el año entrante.

Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, Australia, China, Rusia, Nueva Zelanda y Kiribati, entre otros países, fundamentalmente de Asia y Oceanía, ya dejaron atrás las agujas del 2024 y han dado inicio a un nuevo año. Con fuegos artificiales, conciertos y encuentros masivos, los ciudadanos de estos países comparten las primeras horas de un 2025 que carga con enormes esperanzas para todas la s regiones.

Spectacular fireworks light up the sky to usher in New Year 2025 in Sydney, Australia. #HappyNewYear pic.twitter.com/HQ3eVBWA3W

Kiribati es el primer país del mundo en festejar la llegada de 2025. La isla ubicada en Oceanía es conocida como «Isla de la Navidad», dado que allí todo sucede primero.

En Sydney, Australia, más de un millón de personas se reunieron en el reconocido puerto de Sídney para celebrar de forma masiva. La estrella del pop británico Robbie Williams cantó y puso a corear a la multitud.

En la celebración también se realizaron ceremonias y actuaciones indígenas como reconocimiento para los primeros habitantes de la tierra de ese territorio.

Por su parte, Auckland, en Nueva Zelanda, se convirtió en la primera gran ciudad en dar la bienvenida al 2025 con miles de personas haciendo cuenta regresiva para el año y coreando bajo las luces de los fuegos artificiales lanzados desde el punto más alto de la nación, la Sky Tower.

También es 2025 ya en Papúa Nueva Guinea, al suroeste del Océano Pacífico, la isla de Guam (territorio controlado por EE.UU. en Micronesia, así como en Queensland, segundo estado australiano más grande.

El presidente chino, Xi Jinping, en su mensaje de Año Nuevo 2025 destacó que la economía del gigante asiático se ha recuperado y sigue una trayectoria ascendente, así como recalcó que el país logró responder a los impactos externo e internos, así como ha desplegado una importante gama de proyectos de desarrollo.

Indicó además que la reunificación de la zona continental con la isla de Taiwán es inevitable: «Los chinos de ambos lados del estrecho de Taiwán pertenecemos a una misma familia. Nadie podrá jamás romper el vínculo de parentesco entre nosotros».

En el país nipón, antes de su fiesta más importante, los japoneses limpiaron a fondo sus casas y templos y realizaron la singular tradición de golpear las esteras de los tatami con palos, de gran importancia por tratarse del suelo tradicional japonés.

Mientras, en Corea del Sur las celebraciones se redujeron o cancelaron, dado el periodo de luto que vive esa nación asiática tras la muerte de 179 personas en el accidente de un avión de pasajeros de Jeju Air en Muan, en el cual 179 personas perdieron la vida.

New Year's Eve in Tokyo 🇯🇵

A projection mapping is displayed on the surface of the Tokyo Metropolitan Government building, on New Year's Eve, in Tokyo, Japan December 31, 2024.

📸 REUTERS/Kim Kyung-Hoon pic.twitter.com/Jqbog9DbdE

— NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) December 31, 2024