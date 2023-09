“El mar arroja decenas de cadáveres”: Libia pide más bolsas mortuorias ante el peligro de epidemia

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 1 segundos

Abdulmenam al-Ghaithi, alcalde de Derna, la ciudad libia más afectada por las inundaciones provocadas por el paso de la tormenta Daniel el pasado sábado, ha pedido equipos de recuperación de cadáveres, especialmente bolsas para transportar cuerpos, ya que las víctimas mortales superan las 7.000 y siguen aumentando con rapidez.

BREAKING: Death toll in deadly flooding of Derna city of Libya could reach 20,000: Mayor

Anteriormente, el alcalde de ciudad costera, había afirmado para medios locales, que se preveía que el número de muertos por las inundaciones en Derna, donde barrios enteros con sus residentes fueron arrastrados al mar, podría llegar a ser de entre 18.000 y 20.000.

Asimismo, declaró que mientras la ayuda internacional para la ciudad devastada empieza a llegar lentamente necesitan “equipos especializados en la recuperación de cadáveres” y aseguró: “temo que la ciudad se contagie de una epidemia debido al gran número de muertos bajo los escombros y en el agua”.

La cantidad de cadáveres es tal que, para evitar la propagación de enfermedades y una emergencia sanitaria, cientos de ellos están siendo enterrados en fosas comunes. Además, los habitantes de Derna han solicitado que se monte un nuevo hospital de campo, ya que los dos existentes en la ciudad se han convertido en morgues improvisadas.

Death toll from Storm Daniel in Libya rises to nearly 6,900 with thousands still missing, local official says pic.twitter.com/7A6ZG49NVJ

— BNO News (@BNONews) September 13, 2023