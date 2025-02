Diosdado Cabello: “El mejor homenaje que podemos darle al Comandante Chávez es permanecer unidos”

Compartir en

En el histórico Cuartel de la Montaña iniciaron esta mañana los actos de conmemoración por el 33 aniversario del 4 de febrero, Día de la Dignidad Nacional, en que Venezuela probó que ya no soportaría más traiciones. Y al frente de esa voluntad estuvo el Comandante Chávez.

«El mejor homenaje que podemos darle al Comandante Chávez es permanecer unidos«, fueron las palabras de Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, en un discurso que reavivó la valentía del pueblo venezolano el 4 de Febrero de 1992, cuando cambiaron el rumbo del país y abrieron las puertas a una Revolución Bolivariana.

Antes de Cabello, el Mayor General Jesús Mantilla Olivero inició los discursos de la jornada recordando el natalicio de Antonio José de Sucre celebrado ayer 3 de febrero, y lo nombró como “Mariscal de la Lealtad”. Tras rememorar los hechos del 4 de febrero ante otros compañeros protagonistas de aquella gesta afirmó que han cumplido y continuarán cumpliendo la orden de Chávez de llevar adelante a Venezuela.

Por su parte, en emotivas palabras, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que los soldados de ese 4F siguen en pie de guerra por la Patria, 33 años más tarde.

#ENVIVO | El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ratificó que con Chávez siempre se sueña bonito, nos enseñó a soñar bonito por la patria y nosotros el mejor homenaje que podemos darle a nuestro comandante es permanecer unidos en cualquier circunstancia pic.twitter.com/NpXG0XbRaF — teleSUR TV (@teleSURtv) February 4, 2025

Cabello, en un repaso histórico de los sucesos rememoró cómo fueron las detenciones, y afirmó que al poco tiempo de estar presos, el pueblo ya dejaba claro que lucharía por la democracia. Al respecto recordó que mucha gente es chavista desde ese 4F que escuchó a Chávez.

«Nosotros no enviamos a nadie, no dijimos nunca ‘Yo no fui’, al contrario reivindicamos siempre el 4F«, dijo Cabello refiriendo la valentía que debe caracterizar siempre a los y las venezolanas frente al imperialismo contra el cual se revelaron hace 33 años.

De igual forma rememoró el triste papel que jugó la Armada Nacional de entonces en las masacres del 27 y el 28 de febrero de 1989, instrumentalizada por la política servil para atacar y masacrar al pueblo que tenía lívido el recuerdo de sus muertos años más tarde, en 1992: «Por eso cuando nosotros salimos el 4 de febrero de 1992, fue casi al suicidio», subrayó Cabello.

En clara alusión a los vendidos del imperialismo y la ultraderecha, pagados para llevar a cabo ataques terroristas en el país y pedir sanciones para hacer sufrir y emigrar al pueblo de Venezuela, el ministro recordó que ninguno de los protagonistas del 4F anduvo sacando cartelitos y pidiendo liberación para Hugo: «Nosotros el 4 de febrero nacimos libres», dijo.

Los discursos de Cabello y el M/G Mantilla fueron leales recuerdos del compromiso que Chávez hizo con el pueblo y le cumplió con creces. Ambos reiteraron que la batalla continúa cada día para enfrentar los ataques incesantes contra el proceso revolucionario que debe llevar al Estado Comunal, y esas victorias le molestarán siempre al imperialismo.

