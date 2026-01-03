Díaz-Canel: Nicolás y Cilia son de Venezuela y deben ser devueltos al pueblo de Venezuela

Compartir en

“La Revolución Bolivariana ha demostrado ser un proceso de masas, de hondas raíces populares, que no tenemos dudas, saldrá a defender su soberanía, su democracia y su presidente, como lo hicieron en abril de 2002, antes del golpe de Estado instigado también por el imperio estadounidense, el que nunca ha abandonado el intento de apoderarse de su petróleo.

Los que deberían ser condenados por un tribunal internacional antifascista son ellos”

“Ni el pueblo venezolano, ni el pueblo estadounidense, ni la comunidad internacional creen la sarta de mentiras que han venido construyendo.

No son tiempos de medias tintas, son tiempos de definiciones y de tomar partido frente al fascismo y la barbarie imperial.

A cerrar filas, pueblos de América. No dejemos pasar al gigante de las 7 leguas. No olvidemos lo que advirtió el Che hace 6 décadas: “en el imperialismo no se puede confiar, pero ni tantico así.

Nicolás y Cilia son de Venezuela y deben ser devueltos al pueblo de Venezuela que eligió y reclama a su legítimo presidente”.

