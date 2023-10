Desinformados en la terminal de ómnibus de Cienfuegos

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 15 segundos

Pasan las semanas, los meses y todavía no figuran en las terminales de ómnibus, así como en ninguna entidad estatal pública de transporte, los montos que debe pagar la población en los medios de transportación masiva existentes en la provincia de Cienfuegos. Ello ha desembocado en más incertidumbre ante un panorama poco halagüeño donde escasea el combustible para los automóviles, y los pocos trenes que hoy se mueven en el centro sur de Cuba.

En la última asamblea en la que estuvo todo el gremio de periodistas locales, en la que participara Roberto Fabelo Martínez, director de la Empresa Provincial de Transporte, este aseguró frente al Gobernador y la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba acá, que se pondrían a disposición de la población dichos precios en todos los locales, y se les facilitarían a los medios de prensa, para que, en última instancia, no se especulara al respecto y el pueblo mismo pudiese denunciar a los abusadores que pululan en las carreteras y puntos de recogida.

Hasta el sol de hoy, en ninguna de esas plazas y mucho menos en la terminal provincial, sita en la concurrida calle de Gloria, se ha cumplido la promesa del directivo. Este periodista ha tenido la dicha o la desgracia de estar en esos establecimientos sistemáticamente y comprobarlo. Con más ahínco en la Estación de Ómnibus de la ciudad, que carece de un cartel informativo –de manera formal– que oriente tanto a los pasajeros nacionales y extranjeros que viajan dentro del perímetro de Cienfuegos, como aquellos que usan las “yutones” para trasladarse a otras regiones del país.

La debacle que supuso la llegada de la pandemia en este ámbito, sumió al sector de la transportación en el Alzheimer de las buenas prácticas; sobre todo en lo referido al expendio en las taquillas de boletines que ayudan a ordenar las colas y evitar el desorden y la aglomeración.

Hoy la terminal de Cienfuegos continúa –en su primer nivel– con el lastre de tres taquillas inutilizadas, un espacio de uso vital en cualquier recinto de este tipo. Jamás se han entregado los populares “numeritos” para establecer un orden de subida a las guaguas. Pero tampoco hay nadie allí que oriente a la multitud de manera adecuada. Los pasajeros solo hallarán una pizarra verde, a la derecha de una escalera, en la que se escriben con tiza y atropelladamente las rutas previstas para ese día. Cualquiera que llegue podría _con un poco de vileza_ borrar y colocar el precio a su antojo o alterar el nombre de las rutas con total impunidad.

Las personas siguen obligadas a informarse con los propios choferes al montarse a los carros, lo mismo ocurre en la allende estación de ferrocarril donde tampoco sabrá el público cómo informarse sobre los precios, horarios o cambios de los dos únicos trenes que hoy circulan desde la urbe cabecera.

En tiempos de auge tecnológico y creación sistemática de aplicaciones para móviles, y la pervivencia de las redes sociales, por qué los clientes y pasajeros de la Empresa de Transporte de Cienfuegos siguen tan desinformados. ¿Existe un canal de Telegram, WhatsApp o alguna página en Internet a la cual se puede acceder para acopiar esa información? Este comentarista no la conoce.

Tampoco resulta lógico que no existan trabajadores detrás de los teléfonos fijos en las terminales para orientar e informar. Dichos números telefónicos tienen que ser de dominio público, pero no sucede así. Cuando se sigue la pista de ellos llamando al 113, en la mayoría de las ocasiones no coincide con el número que te ofrece la operadora de Etecsa, y en el peor de los casos, nadie responde. La mala opinión que hoy posee la inmensa mayoría de los cienfuegueros sobre el ámbito de marras no cambiará, si no se cumple –al menos– con aquello básico que fue prometido. Los dirigentes del sector saben que pueden mejorar las cosas, solo si ponen en función de ello mentes e ideas novedosas que transformen y faciliten a sus usuarios las vías o canales informativos adecuados.

