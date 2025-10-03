Cuba reitera su firme apoyo a Venezuela frente a agresión de EEUU

A través de la red social X, el mandatario subrayó que dichas acciones deben detenerse para que se preserve América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

El jefe de Estado compartió en su perfil un nuevo comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores que alerta que una “agresión militar directa contra Venezuela desencadenaría un conflicto armado que tendría incalculables consecuencias para la paz, la seguridad y la estabilidad de Nuestra América”.

La Cancillería señaló que la acumulación de medios militares en el Sur del Caribe, las incursiones ilegales de aviones de combate estadounidenses en una Región de Información de Vuelo venezolana, la destrucción de embarcaciones civiles y el asesinato de sus tripulantes, y el anuncio de que acciones militares de esta índole se trasladarían a zonas terrestres, configuran una escalada sin precedentes en la región.

Estas acciones, subrayó el comunicado, se complementan con la notificación de que Estados Unidos estarían en un conflicto armado no internacional contra combatientes ilegales.

En este sentido, el Ministerio enfatizó que “la insólita notificación, que intenta legitimar y justificar acciones militares de mayor envergadura, pudiera constituir el pretexto para ejecutar una acción militar contra Venezuela, en violación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional”.

La Cancillería reafirmó el firme e inquebrantable apoyo de Cuba al gobierno bolivariano y chavista de Venezuela y a la unidad popular y militar del pueblo venezolano.