Cuba: ¡Esta es la Revolución!

Para orgullo nuestro, el 1 de Enero de 2024 llegamos a seis décadas y media de nuestro proyecto revolucionario.

¡Esta es la Revolución! La que emancipó a los humildes, los mismos que no dudaron en sumarse y respaldar aquella gesta de barbudos y luchadores clandestinos; los mismos que se supieron herederos de una lucha de más de cien años.

A contrapelo de no pocos, estamos aquí, 65 años después; sorteando todo tipo de escollos; tal y como lo expresara el 1 de Enero de 2019, durante la conmemoración de los 60 años de la Revolución, el General de Ejército, Raúl Castro Ruz: “La naciente Revolución se vio sometida a todo tipo de agresiones y amenazas, como el accionar de bandas armadas y financiadas por el Gobierno norteamericano, los planes de atentado contra Fidel y otros dirigentes, el asesinato de jóvenes alfabetizadores, muchos de ellos todavía adolescentes; el sabotaje y el terrorismo en todo el país con el terrible saldo de 3 mil 478 muertos y 2 mil 99 incapacitados; el bloqueo económico, comercial y financiero y otras acciones políticas y diplomáticas con el fin de aislarnos; las campañas de mentiras para denigrar a la Revolución y a sus líderes; la invasión mercenaria por Playa Girón en abril de 1961; la Crisis de Octubre en 1962 cuando en Estados Unidos se preparaba la invasión militar a Cuba y una interminable lista de hechos hostiles contra nuestra patria”

Han aplicado lo inimaginable para hacernos desaparecer porque, sin dudas, seguimos siendo “un mal ejemplo”.

Mientras los enemigos seculares se empeñan en desacreditarnos en cuanto ámbito le es posible, Cuba, su pueblo y su Revolución continúan escribiendo páginas honorables para sí mismos y para muchos pueblos hermanos. ¡Esa es nuestra Revolución!

¿Perfecta? ¡No!; ¿Perfectible? ¡Siempre!

Reforma agraria, campaña de alfabetización, nacionalización de industrias, desarrollo urbano y rural, hitos en el desarrollo científico-tecnológico, amplias garantías desde la legalidad pueden resumir todo cuanto se ha concretado en pos del bienestar colectivo.

Son 65 años y en todo este tiempo, como también ha expresado Raúl, la Revolución Cubana no ha tenido un momento de sosiego. Seguirán sumándose administraciones norteamericanas, las cuales no cejarán en el empeño de forzar un cambio de régimen en Cuba utilizando una u otra vía, con mayor o menor agresividad; pero nuestra decisión es una sola: continuar dando la batalla en el diario bregar. Esa es nuestra responsabilidad mayor: no cansarnos, no flaquear y jamás renunciar a una vida digna, plena y próspera.

Un pueblo dispuesto a luchar por los más nobles propósitos, un pueblo que no se ha doblegado ni lo hará jamás; un pueblo firme, sobreaño e independiente: ¡Esa es la Revolución!

