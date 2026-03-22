Crean condiciones para energizar termoeléctrica Guiteras de Cuba

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El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, informó hoy que se crean las condiciones para llegar con energía a la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, como parte de la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional.

El titular confirmó que ya se hallan en línea la unidad tres de la Central Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, Energas Varadero y Boca de Jaruco, y comunicó que la hidroeléctrica Hanabanilla está generando.

Añadió que está en proceso de arranque la unidad uno de Santa Cruz y que se hallan en funcionamiento los microsistemas de todas las provincias.

Los trabajos de reconexión del Sistema Electroenergético Nacional continúan en la Isla después de una desconexión total ocurrida la víspera por la salida de la Unidad 6 de Nuevitas, Camagüey, provocó un efecto de cascada en las máquinas que estaban en línea, según una información divulgada en Telegram por la Empresa Eléctrica de La Habana.

De inmediato se implementó un protocolo para la gradual recuperación del sistema con la activación de microislas, microsistemas para dar energía a centros vitales, hospitales y acueductos, indicó la entidad.

Agregó que el proceso de restauración se dirige desde el Despacho Nacional de Carga, de conjunto con los de cada provincia y las tecnologías que tributan energía al país, y con presencia además de la Unión Cuba Petróleo.

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