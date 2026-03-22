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Escasas lluvias en toda Cuba

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El Instituto de Meteorología informa que hoy amanecerá con poca nubosidad. Durante la tarde estará con sol y algunas nubes y las precipitaciones serán escasas.

Las temperaturas mínimas estarán entre 14 y 17 grados Celsius, llegando hasta 20 grados Celsius en el oriente y zonas costeras y serán inferiores en localidades puntuales del interior de la mitad occidental. Las temperaturas máximas estarán entre 26 y 29 grados Celsius, superiores en zonas del interior y sur e inferiores en la costa norte.

Los vientos serán del nordeste con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora.

Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de las costas.

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