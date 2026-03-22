Cuba pide proteger Celac de construcciones dictatoriales

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Bogotá.- El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, pidió aquí proteger a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y a la Organización de Naciones Unidas de construcciones ideológicas y dictatoriales, como el hoy llamado “Escudo de las Américas”.

El ministro, quien preside la delegación cubana participante a la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del bloque regional, celebrada la víspera en esta capital, recordó que la Celac nació para materializar el sueño de los próceres independentistas.

Calificó al mecanismo de integración como la alternativa regional a las agendas elitistas y subordinadas a intereses ajenos de dominación neocolonial.

“Desde ella, defendamos el Derecho Internacional frente al intento de imponernos reglas arbitrarias, discriminatorias y tiránicas. Protejamos y preservemos a la Celac y la Organización de las Naciones Unidas de construcciones ideológicas y dictatoriales, como el llamado “Escudo de las Américas”, para imponernos subordinación y objetivos espurios en la defensa y seguridad hemisféricas”, pidió.

El canciller insistió en la necesidad de priorizar una defensa común ante agresiones militares, y del secuestro de Jefes de Estado, como en la República Bolivariana de Venezuela, y de invasiones y bombardeos preventivos como los que en Irán incendian el Medio Oriente y socavan la economía mundial o de genocidios como el de Palestina.

“Si una poderosa y democrática articulación internacional no los detiene con determinación, en el futuro apuntarán contra nuestros pueblos”, alertó.

Rodríguez Parrilla aseguró que la historia no perdonará que se ignore la complejidad y el peligro del actual contexto regional, ni las amenazas que hoy se ciernen sobre Nuestra América y sobre su país.

“Tampoco renunciaremos a la resuelta aplicación de la Proclama de la América Latina y el Caribe como Zona de Paz, logro histórico de nuestra Comunidad y basamento de las relaciones entre nuestros países, y de estos con el resto del mundo, incluido el vecino poderoso. Ni Caínes ni cipayos detendrán nuestra marcha. Defendamos nuestra dignidad”, subrayó.

El canciller enfatizó que Cuba es Estado fundador de la Celac y ha asistido a todas sus Cumbres con la voluntad de impulsar y fortalecer la integración y el diálogo inclusivo y la concertación política.

“Hemos intercambiado desde amplias y profundas coincidencias y desde el respeto a nuestras diferencias, hemos puesto nuestros modestos esfuerzos a disposición de los pueblos de la región y, cuando ha sido necesario, ha sacrificado intereses nacionales en bien de la integración”, señaló.

Rodríguez Parrilla insistió en que, sin vacilaciones ni condicionamientos, Cuba defiende con “inquebrantable firmeza” la igualdad soberana y la independencia colectivas y promovido en el bloque regional el principio de la unidad en la diversidad.

A modo de conclusión, manifestó la confianza de su país en que la Celac recuperará su capacidad de actuar como la voz y cuerpo de Nuestra América y de tomar empuje para defender el derecho de Latinoamérica y el Caribe a mantener la soberanía y la independencia ganadas en siglos de lucha contra el colonialismo.

Según planteó, defender ese papel significa “no plegarse frente a las amenazas y los designios de una potencia que nos desprecia, y de proclamar la unidad, la cooperación y el respeto mutuo entre nuestros países como premisa elemental para impulsar las aspiraciones de los pueblos de nuestra región a un futuro de paz, justicia y desarrollo”.

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