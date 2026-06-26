Contundente victoria de Cuba frente a EEUU en órgano de ONU

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 9 segundos

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó hoy de contundente la victoria obtenida por su país frente a las pretensiones de Estados Unidos de obstaculizar ayuda en alimentos de Naciones Unidas.

A través de la red social X, el canciller cubano afirmó que pese a las espurias pretensiones de privar de ese apoyo al pueblo cubano, el gobierno estadounidense quedó aislado en la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de ONU, PMA (WFP, por sus siglas en inglés), que aprobó esta jornada, por 29 votos a favor y dos en contra, mantener la cooperación.

El programa, que se extenderá hasta 2030, tiene un monto de 116 millones de dólares estadounidenses para seguridad alimentaria, en un contexto marcado por el reforzamiento sin precedentes del bloqueo y el cerco energético de EEUU, apuntó el máximo representante de la diplomacia cubana.

De acuerdo con el director de organismos internacionales de la Cancillería, Alejandro González, esta nueva victoria diplomática de la isla caribeña en Roma, Italia (sede del PMA), demuestra el aislamiento Washington en su política agresiva contra Cuba.

Revela, asimismo, que “al gobierno de los Estados Unidos no le interesa, en lo más mínimo, la suerte que corre el pueblo cubano”, señaló.

González explicó que se trata de un programa de naturaleza humanitaria y sensible de un órgano con el que Cuba tiene una larga trayectoria de trabajo y cooperación, y ha mantenido esa ayuda en la actual coyuntura, y en otras a lo largo de décadas frente al impacto de eventos hidrometeorológicos extremos.

El PMA coordina apoyo logístico para llevar alimentos a las personas que más los necesitan, bajo la premisa de preservar el derecho de los seres humanos a la alimentación necesaria para llevar una vida activa y saludable.

La oposición de Estados Unidos al programa negociado durante meses entre Cuba, el PMA y los miembros de la Junta Ejecutiva, contradice el derecho internacional y la Carta de la ONU, y evidencia la falta de interés real por la situación humanitaria del pueblo cubano, remarcó González.

Visitas: 3