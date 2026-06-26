Venezuela recibe solidaridad mundial ante la emergencia por sismos

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La llegada de nuevas brigadas internacionales con personal especializado en situaciones de emergencia patentiza hoy la solidaridad del mundo con Venezuela, luego de los sismos del miércoles que ocasionaron cuantiosos daños materiales y humanos.

Desde anoche comenzaron a arribar al país grupos de rescatistas, paramédicos, expertos con sus canes y toneladas insumos de emergencia para socorrer a las víctimas afectadas, sobre todo, en el estado de La Guaira (norte), que fue declarado por el Gobierno Zona de Desastre.

Provenientes de República Dominicana, El Salvador, México, llegaron socorristas militares con sus equipos, mientras este viernes arribaron de España, Ecuador, Suiza y Colombia y se esperan también de Barbados, Panamá, la India y otras naciones, según anunciaron las autoridades de Gobierno.

Estos equipos se sumarán a los miles de hombres y mujeres venezolanos de toda la nación que participan en las labores de búsqueda y rescate de las personas atrapas aún bajo los escombros de edificios y viviendas que colapsaron por la magnitud de 7,2 y 7,5 de los seísmos.

Ayudas solidarias se enviaron ya desde Estados Unidos, España, Qatar, México y las Naciones Unidas, reveló hoy el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento) Jorge Rodríguez.

“Agradecemos desde lo más profundo desde nuestros corazones”, afirmó el diputado al referirse al apoyo técnico llegado y de equipos especializados de varios países.

Rodríguez señaló que, de forma inmediata, estos “se pusieron a las órdenes” en respuesta a lo solicitado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez que fue la presencia y llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.

La solidaridad del pueblo venezolano con sus connacionales quedó patentizada a través de numerosas iniciativas para la búsqueda de personas y familiares desaparecidos mediante las redes sociales, plataformas tecnológicas creadas y la recaudación de donaciones en centros de acopio.

Estos últimos tienen el objetivo de recibir alimentos no perecederos, agua potable, productos de higiene, medicamentos, herramientas, linternas, ropa para niños, hombres y mujeres, lentes de seguridad y otros insumos básicos para los afectados por los terremotos.

En forma modesta, firme y comprometida, trabajan también decenas de colaboradores cubanos, que desde siempre han brindado su apoyo solidario al que consideran “un pueblo hermano” y hoy también están en la primera línea salvando vidas en La Guaira, Caracas y otras regiones.

El jefe de la Misión de la Brigada Médica, Yusleivis Martínez, resaltó la víspera la “total entrega y compromiso” de los galenos de la isla que prestan servicio en la República Bolivariana.

También el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el ministro de Salud, José Ángel Portal, ratificaron el compromiso con la salud y el bienestar del pueblo venezolano en medio de la difícil situación.

Este viernes en la mañana, la mandataria encargada agradeció la solidaridad mundial con el pueblo y Gobierno bolivariano.

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