Aprueba Programa Mundial de Alimentos ayuda a Cuba pese a fuertes presiones de EE.UU.

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La Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA) aprobó hoy de manera abrumadora el Proyecto de Plan Estratégico para Cuba 2026-2030, pese a fuertes presiones de Estados Unidos para impedirlo.

Durante el período de sesiones anuales del órgano rector supremo del PMA, la delegación cubana, encabezada por el embajador Jorge Luis Cepero, representante permanente ante los organismos de Naciones Unidas con sede en Roma, defendió las posiciones de su país frente a las maniobras norteamericanas.

Cepero denunció las presiones y sanciones de Washington, para tratar de impedir el ingreso de ayuda humanitaria y dificultar la distribución de alimentos en la isla, incluidos los infructuosos intentos de instrumentalizar al PMA para obstaculizar la aprobación de su programa para ese país.

El pasado 25 de junio de 2026, la delegación del país caribeño reafirmó que esta cooperación y este plan estratégico son herramientas vitales para el desarrollo sostenible, en un contexto complejo ante el incremento de las acciones genocidas de Estados Unidos contra el pueblo cubano.

En la sesión final del actual período de sesiones anual de la Junta Ejecutiva del PMA, que se celebró del 23 al 26 de junio en la sede de ese organismo en Roma, la inmensa mayoría de los Estados miembros de ese órgano rector votaron a favor de Cuba, mientras solo Marruecos se alineó con Estados Unidos.

En declaraciones a Prensa Latina, Cepero afirmó que “se trata de una contundente victoria, que demuestra que Cuba no está sola” y resaltó que incluso fueron derrotadas las oscuras maniobras procesales estadounidenses para tratar de impedir la votación de dicho programa.

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