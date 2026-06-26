Gobierno de Venezuela Actualiza a 589 la cifra de fallecidos por terremotos.

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La presidenta encargada de la República de Venezuela, presentó un nuevo balance oficial que registra 589 personas fallecidas tras los potentes sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el país.

Rodríguez detalló que se mantiene un activo despliegue de autoridades para agilizar las labores de rescate y garantizar la inmediata atención a la población damnificada.

Hasta el momento, los equipos de emergencia lograron extraer a decenas de sobrevivientes de los escombros.

La mandataria en funciones reportó que el servicio sismológico ya contabiliza 214 réplicas en el territorio nacional. Los equipos de evaluación continúan desplegados para examinar las zonas de impacto de este fenómeno.

Las instituciones estatales instan a la calma ante la continuidad de los movimientos telúricos en el país.

El Ejecutivo ratificó el compromiso de proteger y asistir a todas las personas afectadas por esta emergencia.

#EnVivo | Las autoridades venezolanas junto al pueblo trabajan para salvar la mayor cantidad de vidas en estas horas críticas, luego del doble terremoto del 24 de junio. teleSUR acompaña esta gesta histórica contándole al mundo lo que ocurre en Venezuela.a https://t.co/f68m1JiE8h — teleSUR TV (@teleSURtv) June 26, 2026

(Tomado de TeleSUR )

Xi Jinping ofrece respaldo a Venezuela en tareas de rescate y reconstrucción

El presidente de China, Xi Jinping, transmitió este viernes un mensaje de condolencias a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a causa de los fuertes terremotos que sacudieron al país caribeño, informó la agencia oficial Xinhua.

La agencia detalló que el mandatario asiático expresó su pesar por las víctimas y los daños materiales ocasionados por el sismo. En el mensaje, el jefe de Estado chino indicó que su país está dispuesto a brindar asistencia a Venezuela en las labores de socorro y en el proceso de reconstrucción.

(Tomado de RT)

Médicos cubanos brindan apoyo en Venezuela

El altruismo del personal sanitario cubano es reconocido en todo el mundo y, tras los potentes terremotos que sacudieron Venezuela, las brigadas médicas de la isla, presentes en los 24 estados del país, volvieron a brindar su apoyo a la población en las zonas afectadas.

El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, y el canciller Bruno Rodríguez Parrilla confirmaron que ningún médico cubano resultó herido por los sismos. Por su parte, Yusleivis Martínez Carmona, jefe de la brigada médica cubana en Venezuela, indicó que todos los cooperantes cubanos están en óptimo estado de salud y se integraron de inmediato a las tareas asistenciales.

Los médicos como Yoan González Zaldivar y Daily Blasco Guerrero relataron cómo, tras el llamado de las autoridades venezolanas, abandonaron sus residencias sin titubeos para atender en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) a pacientes con heridas, contusiones y crisis hipertensivas. “El pueblo venezolano cuenta con nosotros los médicos cubanos”, afirmó Blasco Guerrero.

Esta respuesta solidaria se inscribe en una colaboración de más de dos décadas entre Cuba y Venezuela, que se fortaleció durante el Gobierno del presidente Hugo Chávez con programas como Barrio Adentro y la Operación Milagro. Ya en 1999, médicos cubanos acudieron tras los deslaves en el estado de Vargas.

Con más de seis décadas de historia, las brigadas sanitarias cubanas han prestado ayuda en más de 160 países, especialmente en América Latina y el Caribe, ante desastres naturales como huracanes y terremotos.

(Tomado de RT)

Delegación mexicana llega a Venezuela para atender zonas afectadas por terremotos

Delegación mexicana de búsqueda y salvamento llega a Venezuela para atender zonas afectadas por terremotos. La delegación arribó al estado Aragua, Venezuela, para sumarse de inmediato a las labores de emergencia.

#ENVIDEO | Delegación mexicana de búsqueda y salvamento llega a Venezuela para atender zonas afectadas por terremotos. 🔴 La delegación arribó al estado Aragua, Venezuela, para sumarse de inmediato a las labores de emergencia. #EstamosConVenezuela pic.twitter.com/HDUiJar6OV — teleSUR TV (@teleSURtv) June 26, 2026

(Tomado de TeleSur)

Rescatistas de México, Colombia y otros países llegan a Venezuela para atender a damnificados

Múltiples países de la región y del resto del mundo enviaron misiones humanitarias a Venezuela para reforzar las labores de búsqueda y rescate tras los devastadores terremotos.

Desde Colombia llegaron unos 60 rescatistas y más de 12 toneladas de equipos especializados, que ya trabajan junto a las autoridades venezolanas. El mayor despliegue de emergencia se concentra ahora en La Guaira, declarada zona de desastre.

Andrés Fernández Sánchez se encuentra en el lugar y ha presenciado la llegada de un avión de transporte del vecino país a suelo venezolano.

Aumenta la cifra a 920 fallecidos y 3.360 heridos en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ofreció este viernes una nueva actualización sobre las consecuencias de los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron al país la tarde del miércoles.

“En cuanto al parte del día de hoy, debemos anunciar con dolor –porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos–, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio.

Que hemos recibido 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación, como consecuencia de la acción de los terremotos y que, hasta el actual momento, tenemos más de 4.000 personas damnificadas”, refirió el parlamentario en una comparecencia ante la prensa.

En cuanto a la cantidad de edificaciones con daños totales o muy severos, precisó que se han contabilizado 383, entre unidades unifamiliares y multifamiliares, la mayoría de ellas en el estado La Guaira, zona cero de la tragedia.

LA REGIÓN SE UNE CUANDO MÁS IMPORTA 🇻🇪🇨🇴🇲🇽 La solidaridad no conoce fronteras: rescatistas de México, Colombia y otros países llegan a Venezuela con equipos especializados para apoyar la búsqueda y rescate tras los devastadores terremotos. Desde La Guaira, @comunicandres pic.twitter.com/scgdnLeOIe — RT en Español (@ActualidadRT) June 26, 2026

“No bajen a La Guaira”

Rodríguez agradeció efusivamente las muestras de solidaridad de la población hacia La Guaira, pero instó a la ciudadanía a no desplazarse hacia esa entidad costera, en tanto el alto volumen de vehículos y personas en las vías, compromete el traslado expedito de los heridos hacia centros asistenciales en la capital y el vecino estado Miranda.

“Si quieren apoyar con algún tipo de insumo –agua, alimentos, colchones, ropa, frazadas, equipamiento de maquinaria liviana o pesada, de la llamada maquinaria amarilla– hemos dispuesto dos grandes centros de acopio aquí, en la ciudad de Caracas, uno en la carpa de La Carlota (este) y otro en la Almacenadora Caracas, en Catia (oeste). […]. Ese es el mejor aporte que pueden hacer”, instruyó.

Con respecto a la localización de las personas desaparecidas, el dirigente socialista informó que, en breve, estará disponible un número 0-800 para reportar familiares desaparecidos o pedir información sobre su paradero. La línea también recogerá denuncias de edificaciones con daños estructurales.

Previamente, la mandataria Delcy Rodríguez había decretado el estado de emergencia y se dirigió al país para informar que, hasta ese momento, se habían registrado al menos 30 réplicas.

También anunció la suspensión de clases, de las actividades laborales en todos los servicios no esenciales, así como del Metro de Caracas y del ferrocarril que conecta la capital con localidades del estado Miranda, con el fin de facilitar las labores de rescate y la recuperación de infraestructura vital.

Durante la jornada del jueves, Delcy Rodríguez agradeció además a los gobiernos que se comunicaron con Venezuela para expresar “solidaridad y apoyo”, entre ellos EE.UU., Panamá, Catar, Cuba, Nicaragua, Turquía, Jordania, Barbados, Curazao, Colombia, Reino Unido, Brasil y México, así como a la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales.

(Con información de Cubadebate, RT, Telesur y Agencias)

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