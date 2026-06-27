Cruces fortalece su defensa (Fotos)

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La Zona de Defensa San José-Mal Tiempo, en el municipio de Cruces, fue escenario principal de las actividades por el Día Nacional de la Defensa en la provincia de Cienfuegos, en medio de un contexto recrudecido por las amenazas imperiales contra Cuba.

Encabezados por Armando Carranza Valladares y Yolexis Rodríguez Armada, máximas autoridades del Consejo de Defensa Provincial, los integrantes del órgano municipal en la “Tierra de los Molinos” intercambiaron experiencias y revisaron los mecanismos para asegurar la vitalidad de la zona en tiempos de guerra.

Mariela Benítez Capote, jefa del grupo económico-social de la demarcación, explicó que, a partir de la movilización, se activaron permanentemente los subgrupos de energía, agua y alimentos para tomar decisiones ante cualquier incidente. “Estamos listos para responder ante situaciones complejas”, afirmó.

Durante la jornada, se realizó el llamado a los oficiales de la reserva, quienes conocieron en detalle los procedimientos para una puesta en completa disposición combativa. Asimismo, oficiales de la Región Militar de Cienfuegos impartieron clases combinadas a los pobladores.

Por otra parte, en el ejercicio de defensa territorial Unidades de Infantería, junto a Brigadas de Producción y Defensa, garantizaron la protección de un objetivo económico enclavado en la zona.

Los Días de la Defensa constituyen una de las formas de materialización del carácter popular de la doctrina militar cubana y de la Guerra de Todo el Pueblo, y reflejan la voluntad política de prepararse para defender la Revolución Cubana.

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