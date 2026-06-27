Proyecto Mariposas de Cienfuegos agradece gesto solidario desde Italia

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Hay momentos en que la distancia se acorta con el afecto. Por cuarta ocasión, el proyecto Mariposas de Cienfuegos recibe un donativo de medicamentos de parte de la Asociación Italiana de Amistad con Cuba. Más que una muestra de amistad, el gesto deviene abrazo cálido, de hermandad en tiempos harto difíciles, un susurro de esperanza que llega desde el otro lado del Atlántico para decirle a estas mujeres que luchan contra el cáncer de mama que no están solas.

De acuerdo con Massimo Fedrigo, miembro de la Asociación de Amistad con Cuba en Italia y coordinador de la ayuda, desde hace varios años envían medicamentos a diferentes provincias del país. “Un día conocimos de ‘Mariposas de Cienfuegos’, una iniciativa muy linda y decidimos cooperar.

“Sabemos que hoy Cuba atraviesa dificultades y una carencia notable de medicamentos e insumos médicos, de ahí que realizáramos estos donativos. Lo hacemos con todo el corazón. Cuba es un ejemplo de solidaridad con el mundo, por tanto, el mundo debe agradecerle y ayudarla en todas las maneras posibles”, comentó vía telefónica durante una pausa donde intercambió saludos y palabras afectuosas con las “mariposas”.

Traer la ayuda hasta la Perla del Sur fue posible gracias al apoyo del Dr. Rodolfo Arencibia Figueroa, director del proyecto local “Flora, botica de la abuela”, quien facilitó el traslado al territorio centrosureño.

“Tenemos muchos años de trabajo con Italia y hemos servido de puente en estas acciones solidarias para asistir al pueblo cubano en la medida de sus posibilidades. Es importantísimo hacerlo, y nos regocija ver cómo mujeres con un problema serio de salud se crecen y apoyan unas a las otras en momentos tan complejos como los actuales”.

Las donaciones también llegarán al poblado de La Sierrita. “No resolverán todos los problemas, pero contribuirán a aliviar a algunas personas de esa localidad”, dijo el galeno.

Eyda Díaz Padrón, fundadora y líder del proyecto, expresó palabras de honda gratitud. “Estamos muy felices y agradecidas; los medicamentos recibidos son necesarios para todas”, comentó. Como invaluable consideró al gesto, pues ha trascendido la mera ayuda material para convertirse en una amistad entrañable.

Creado el 19 de octubre de 2022, el proyecto Mariposas de Cienfuegos aglutina en el presente a 690 personas de todos los municipios. Esta tarde de junio, una representación del grupo se reunió en la sede provincial de la Federación de Mujeres Cubanas, no solo para recibir medicamentos, sino para sentir, una vez más, que la solidaridad no tiene fronteras. Allí, entre gratitud y emoción, cada mariposa desplegó sus alas en un acto de confianza; pues cuando la amistad tiende su mano, hasta los vuelos más frágiles se vuelven imbatibles.

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